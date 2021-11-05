包養男開桌捧場「酒店童話」...月擲10萬包養　控制欲太強惹殺機

▲張姓男子在酒店綽號「龍哥」，常找花名童話的林姓女子坐檯陪酒。（圖／翻攝臉書）

記者邱中岳／台北報導

北市張姓博弈業者在彰化遭包養的31歲林姓女子殺害棄屍，據悉，2人在酒店認識，張平時以綽號「龍哥」進酒店消費，林女在酒店則花名「童話」，張還在中山區條通商圈附近租屋給林女住，甚至還買2百多萬名車給林女代步，林姓蛇蠍女背景也隨之曝光。

知情人士透露，張姓死者在酒店綽號「龍哥」，主要經營博弈事業，而殺人的林姓女子在酒店花名「童話」，林女在特蘭斯上班一陣子，張常常開桌消費找林女坐檯。

但據聞，雖然林女每個月被張男以10萬元包養，但是張男有強烈的控制狂，要求林女不得在酒店上班，甚至還會出手打人，氣不過的林女疑似找人教訓，但沒想到卻鬧出人命，最後林女全家人一起協助棄屍。

據了解，林姓女子之前是短髮造型，形象偏「中性」，在臉書貼出多張自拍照，但後來突然留長頭髮，又傳出曾經在北市八大行業上班，曾經待過林女的經紀人表示，有在林森北路上多家酒店上班。

殺害張男的林姓女子，曾經在林森北路制服店上班，後來做了微整形之後進入禮服店上班，林姓女子在禮服店迅速竄紅，有多名酒客回頭指定要找林姓女子坐檯，最後一家則是在長春路上的特蘭斯酒店上班。

張姓死者據悉就是在酒店認識林姓女子，最後為了讓林女脫離苦海，以每個月10萬元的代價包養林女，並在林森北路條通商圈一棟新建豪宅承租房子供林女居住，還購買2百多萬元的進口名車給林女代步。

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