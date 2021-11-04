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蛇蠍女殺害包養男！知情人士曝她「真實職業」…宛如寄生上流

▲蛇蠍酒店妹林女。（圖／翻攝當事人臉書）

▲林女原先為短髮，為了做酒店留長。（圖／翻攝當事人臉書）

記者柯振中／綜合報導

台北市51歲的張姓男子以每個月15萬元的代價，包養小20歲的林姓女子，卻慘遭殺害、棄屍。事後外界傳言，2人在酒店中認識，但消息人士澄清，林女任職的酒店在台中，北上其實是「伴遊工作」，藉此認識大老闆，猶如電影「寄生上流」的翻版。

張姓男子的好友透露，張男從事博弈工作，為人陽光、樂觀，去年與林女認識後，2人墜入愛河，張男以每個月15萬元的代價包養林女，還送了一輛200多萬的豪車，提供給林女代步。

不過，2人在台北租屋同居，卻時常為錢發生爭執，不少人曾勸張男，林女只是貪圖錢財，並非真心想交往。張男原先還認為，應該不會有事，沒想到交往沒多久，就有「林女的表哥」找上門，反對2人交往，還想將張男送的新車給開走。

▼好友曾勸告張男，林女只是貪圖錢財，並非真心想交往。（圖／翻攝自爆料公社）

▲彰化林女涉嫌殺害張男。（圖／翻攝自爆料公社）

好友原先以為，2人的關係就此結束，沒想到聚會的時候，林女又跟在張男的旁邊，散場時還牽手離開，後來張男離奇失蹤，帳戶裡的錢還是不斷被提領，直到近日浮屍案曝光，朋友、家人得知消息，才知道出事了。

根據《東森新聞》報導，一名知情人士表示，林女在台中做酒店，並非在台北，平時北上都是伴遊的工作，而非酒店性質，認識的人脈相對較廣，也比較能夠結識有經濟實力的人。

▼知情人士透露，林女北上都是做「伴遊」，藉此認識廣闊的人脈，其中不乏大老闆。（圖／翻攝臉書）

▲▼彰化流水腐屍，10萬包養小20歲酒店妹！美豔蛇蠍女竟嫌少　設局誘殺純情男。（圖／翻攝臉書）

知情人士說明，伴遊是採取時薪制，除了長相要求，還要會聊天，林女靠著在酒店學到的技巧，成功攀上上流階級，如同電影「寄生上流」的翻版。

知情人士還透露，以前林女留著一頭短髮，打扮十分中性，為了上班留起頭髮，長相十分清秀，碰上疫情期間，只要有案子，就會北中南四處跑，沒想到竟然捲入命案，令人十分意外。

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