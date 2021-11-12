艋舺公園「龍哥」剪刀猛刺…滿地血！街友狂喊傷者：別睡著

記者邱中岳、鄒鎮宇／台北報導

台北市萬華區艋舺公園12日晚間8時30分許發生兇殺案件，一名綽號「龍哥」的49歲趙姓街友與另兩名街友發生糾紛，手持剪刀猛戳攻擊，導致兩人受傷、大量出血，其中一人到院前沒有呼吸心跳。警方表示，目前已將趙男帶回偵辦中。

▲艋舺公園12日晚間發生兇殺案。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方表示，49歲的趙男與37歲陳姓男子、49歲蔡姓男子在艋舺大道東側飲酒，因糾紛而發生爭執。當下，趙男用剪刀攻擊陳、蔡兩人，導致陳男的手部被劃傷，蔡男的大腿遭桶3刀，失血過多沒有呼吸心跳，送往台大醫院急救。

「阿龍」12日晚間在公園內的走廊上喝酒，與陳男、蔡男發生糾紛，隨後不小心撞到路過女子，此時陳男及蔡男幫女子說話，要求阿龍道歉，讓阿龍瞬間腦羞，拿起剪刀就往陳男及蔡男身上猛刺。

▲蔡姓街友失血過多，無呼吸心跳送醫。（圖／記者邱中岳翻攝）



目擊過程的街友表示，當下還沒看到血，但蔡男的腿部馬上冒出一大堆鮮血，之後蔓延到座位、地板上都是。他說，蔡男在救護車來之前就逐漸失去意識，他不斷大喊「不要睡」，但對方還是昏厥。

據悉，趙姓街友長期吸毒，因佔據茶室街樓梯間，時常與其他街友發生衝突，有多次傷人的紀錄，本週才剛出監，事發後帶著剪刀主動投案。另外，無呼吸心跳的蔡姓街友平時在工地工作，目前仍在搶救中，詳細案情仍待警方釐清。

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