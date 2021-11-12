　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

艋舺公園「龍哥」剪刀猛刺…滿地血！街友狂喊傷者：別睡著

記者邱中岳、鄒鎮宇／台北報導

台北市萬華區艋舺公園12日晚間8時30分許發生兇殺案件，一名綽號「龍哥」的49歲趙姓街友與另兩名街友發生糾紛，手持剪刀猛戳攻擊，導致兩人受傷、大量出血，其中一人到院前沒有呼吸心跳。警方表示，目前已將趙男帶回偵辦中。

▲▼艋舺公園「龍哥」剪刀猛刺…滿地血！街友狂喊傷者：別睡著。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲艋舺公園12日晚間發生兇殺案。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，49歲的趙男與37歲陳姓男子、49歲蔡姓男子在艋舺大道東側飲酒，因糾紛而發生爭執。當下，趙男用剪刀攻擊陳、蔡兩人，導致陳男的手部被劃傷，蔡男的大腿遭桶3刀，失血過多沒有呼吸心跳，送往台大醫院急救。

「阿龍」12日晚間在公園內的走廊上喝酒，與陳男、蔡男發生糾紛，隨後不小心撞到路過女子，此時陳男及蔡男幫女子說話，要求阿龍道歉，讓阿龍瞬間腦羞，拿起剪刀就往陳男及蔡男身上猛刺。

▲▼艋舺公園「龍哥」剪刀猛刺…滿地血！街友狂喊傷者：別睡著。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲蔡姓街友失血過多，無呼吸心跳送醫。（圖／記者邱中岳翻攝）

目擊過程的街友表示，當下還沒看到血，但蔡男的腿部馬上冒出一大堆鮮血，之後蔓延到座位、地板上都是。他說，蔡男在救護車來之前就逐漸失去意識，他不斷大喊「不要睡」，但對方還是昏厥。

據悉，趙姓街友長期吸毒，因佔據茶室街樓梯間，時常與其他街友發生衝突，有多次傷人的紀錄，本週才剛出監，事發後帶著剪刀主動投案。另外，無呼吸心跳的蔡姓街友平時在工地工作，目前仍在搶救中，詳細案情仍待警方釐清。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►什麼！Timberland機能外套特價了！

ET快訊
「漂亮寶貝」向柯文哲請辭！　被他挖角重返綠營
快訊／自購「122萬劑莫德納」來了　今晚10點38分抵達桃機
小企鵝離家2760公里「紐西蘭現蹤」　萌到被認成絨毛娃娃
瑪莎3煞痛打男大生　逢甲校長怒發聲！
艋舺公園「龍哥」剪刀猛刺滿地血　街友狂喊傷者：別睡著
隋棠破冰姚元浩！「轟動分手」和解了　低調現身姚母告別式
快訊／台北驚傳兇殺案　他遭捅3刀噴血命危
正妹穿「遮半邊牛仔熱褲」辣爆　網噴鼻血：真的猛！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

艋舺公園「龍哥」剪刀猛刺…滿地血！街友狂喊傷者：別睡著

快訊／北市驚傳兇殺案　他遭捅3刀噴血搶救

聯光通搭「電動車題材」卻遭掏空！　前顧問收押...前女董美貌曝

一般人遇到「瑪莎惡煞」怎麼辦？連千毅教關鍵2招自保

單親爸5點上班「待轉遭撞輾」亡！阿嬤看「2幼孫」淚崩：我老了

百桂食品粉專被盜用！控被打大學生「危險駕駛」　風向文爆眾怒

想回到夫妻2人的生活！新手媽悶死2月大男嬰　伴屍3小時遭收押

逢甲千名師生祈福集氣　宋媽淚盼：別再有父母承受一樣的痛

色大叔搭公車偷摸女學生大腿　司機暗中報警以「現行犯」拘捕

獨／競選夥伴性侵女志工　立委林奕華連帶判賠200萬

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

Sandy曝婚禮卡關...吳宗憲登台「頭好痛」　搭檔「周華健帥兒」當面問：還是你爸要來唱？

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

男大生曾甜喊「要讓媽過好日子」　母曝兒未來規畫：創業開店養妳

瘦子買5房透天厝「結婚算夠用」　曝內部格局：我沒蓋游泳池喔XD

活到90歲第一次摸「像牛的大狗」　路人阿公滿足笑親吐1句話有洋蔥

艋舺公園「龍哥」剪刀猛刺…滿地血！街友狂喊傷者：別睡著

快訊／北市驚傳兇殺案　他遭捅3刀噴血搶救

聯光通搭「電動車題材」卻遭掏空！　前顧問收押...前女董美貌曝

一般人遇到「瑪莎惡煞」怎麼辦？連千毅教關鍵2招自保

單親爸5點上班「待轉遭撞輾」亡！阿嬤看「2幼孫」淚崩：我老了

百桂食品粉專被盜用！控被打大學生「危險駕駛」　風向文爆眾怒

想回到夫妻2人的生活！新手媽悶死2月大男嬰　伴屍3小時遭收押

逢甲千名師生祈福集氣　宋媽淚盼：別再有父母承受一樣的痛

色大叔搭公車偷摸女學生大腿　司機暗中報警以「現行犯」拘捕

獨／競選夥伴性侵女志工　立委林奕華連帶判賠200萬

法國指控澳洲「潛艦抽單」是騙子　澳洲總理：任公職後從未說謊

雷／《現正分手中》首播下猛藥！　宋慧喬激情滾床單張基龍

好想脫單？先改掉讓你難以戀愛的4件事　別再幻想韓劇浪漫情節

村里長事務費21年未調　跨派系綠委提修法：體恤最忙碌「公務員」

加碼券》陳志恆／國家級邊緣人的你　遇上心理「生存危機」！

歐力士、養樂多決戰日本一　「睽違25年」對決「睽違20年」

百鈔被貼上金箔！他好奇問：哪裡的習俗？　網3招「勸脫手」

快訊／自購「122.61萬劑莫德納」來了　今晚10點38分抵達桃機

日本限量推出3300張「機動戰士鋼彈車牌」　只為提高市民交通意識

居家檢疫違規外出染疫　蘇貞昌表態要處罰「自行負擔醫藥費」

社會熱門新聞

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

瑪莎惡少張敦量搞博弈有成「越來越囂張」　知情人士曝內幕

快訊／好消息！遭惡煞痛毆男大生脫離險境

百桂食品停業！烏日公有市場公告抵制

宋媽說：希望第一時間讓兒子聽到媽媽的聲音

瑪莎車床小開父母現身！道歉喊：看新聞才知兒闖禍

遇到「行車惡煞」怎麼辦？他教關鍵2招自保

瑪莎3惡少逞凶！辦案警稱「只能告一個」

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

快訊／女大生校內騎車自撞！臟器外露亡

瑪莎惡少當兵打同袍　受害者警父說話了

瑪莎惡煞經營博弈網站　帶頭鐵椅狂打逼簽300萬本票

不只瑪莎拉蒂　惡少還有BMW賓士

惡少爸再提高爾夫球　遭網灌爆：想洗白？

更多熱門

相關新聞

掏空2億聯空通+太普高　前顧問收押

掏空2億聯空通+太普高　前顧問收押

上櫃公司聯光通（4903）、子公司品耀光及太普高（3284）被金管會與櫃買中心進行查核發現，疑遭前經營團隊謝嘉入、林慧鈞等，掏空及侵占公司資產造成將近2億損失，士林地檢署兵分18處搜索，並約談現任許榮堂董事等多人，檢方漏夜偵訊將謝、林聲押，士林地院（12日）晚間裁定謝羈押，林則150萬交保，限制住居。

百桂食品違法擴廠　縣府認證了

百桂食品違法擴廠　縣府認證了

超胸直播主賺千萬翻身　老公2周賭輸600萬

超胸直播主賺千萬翻身　老公2周賭輸600萬

蘇貞昌翻舊帳3度回嗆鄭正鈐「吵死了」

蘇貞昌翻舊帳3度回嗆鄭正鈐「吵死了」

摩鐵情侶雙屍案外案　檢警抄4000咖啡包毒品

摩鐵情侶雙屍案外案　檢警抄4000咖啡包毒品

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

瑪莎惡少張敦量搞博弈有成「越來越囂張」　知情人士曝內幕

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

超濃「魚腥味響屁」狂放！人夫拖20年　醫嘆：已晚期

偶像女星爆惡意停業「捲款逃」！詐騙惡行全被揭

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

吳夢夢被鄧佳華親點名「爆合體拍片」！

連千毅痛譙瑪莎惡少辦案警太扯！

韓女歌手無預警走下舞台「嘴對嘴親吻粉絲」

更多

最夯影音

更多
遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻
瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面