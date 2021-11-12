聯光通搭「電動車題材」卻遭掏空！　前顧問收押...前女董美貌曝

▲聯光通前董事林慧鈞涉嫌掏空，稍早法院諭知150萬交保限制住居 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

上櫃公司聯光通（4903）、子公司品耀光及太普高（3284）被金管會與櫃買中心進行查核發現，疑遭前經營團隊謝嘉入、林慧鈞等，掏空及侵占公司資產造成將近2億損失，士林地檢署兵分18處搜索，並約談現任許榮堂董事等多人，檢方漏夜偵訊將謝、林聲押，士林地院（12日）晚間裁定謝羈押，林則150萬交保，限制住居。

檢調查出，前聯光通顧問謝嘉入、前董事長及前太普高董事長王祈蓀、前總經理黃永祥、前董事林慧鈞從2019年下半年陸續擔任聯光通高層，涉嫌挪用公司資金，涉嫌掏空鉅款。

謝嘉入等人卸任後，接任的高層發現公司資金遭嚴重掏空，主動向金融監督管理委員會檢舉，金管會調查後發現異常，士林地檢署介入偵辦，11日見時機成熟，由主任檢察官陳彥章、檢察官蔡東利指揮調查局新竹縣調查站、北部機動工作站及基隆市調查站持法院核發的搜索票，前往聯光通公司、太普高公司，將被告謝嘉入、林慧鈞、王祈蓀、許榮堂、黃永祥等人在北市、基隆市、嘉義市、高雄市等公司所在地及住居所等18處執行搜索，並扣押相關證據。

檢察官漏夜訊問後被告謝嘉入、林慧鈞犯罪嫌疑重大、有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，交易相對人林博文、陳志佑、葉永萌各以10、10、5萬交保，其餘許榮堂等被告及證人均請回。

稍早，法院下午開始開羈押庭，到晚間8時許諭知謝嘉入羈押，林慧鈞則以150萬元交保，限制住居。《ETtoday東森新聞雲》稍早訪問交保的林慧鈞，上前詢問是否有掏空，她則不發一語，與一名體型壯碩中年男子快速離開，男子一度舉起手試圖阻止記者拍攝。