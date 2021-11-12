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鄭正鈐轟綠營抹紅清大　蘇貞昌翻舊帳3度回嗆「吵死了」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 教育文化組 潘文忠 立委鄭正鈐 蘇貞昌備詢時二次批評鄭正鈐「吵死了」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌（左）、教育部長潘文忠（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣清華大學校友會與北京清華大學在新竹清華大學校內育成大樓內，共設「清華海峽研究院」、「清華海峽研究院新竹辦公室」，遭質疑被滲透。國民黨立委鄭正鈐12日在立法院質詢質疑，清大前正副校長遭抹紅，未料遭行政院長蘇貞昌當場3度回嗆「吵死了」，翻舊帳說「上個月我在施政報告，你在那裡亂！還潑水！暴力份子！小偷行為！」兩人話無交集，吵成一團氣氛火爆。

鄭正鈐今天下午在立法院質詢時，關注近期清大遭爆設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，被指控違反《兩岸人民關係條例》一事，追問教育部是否掌握清大銷售、竊取台灣技術、延攬台灣人才的不法事證？教育部長潘文忠說，清大是否有相關人員實質參與，尚待釐清。

鄭正鈐接著說，現在有民進黨立委「抹紅」清大，以2019年北京清華大學副校長來參訪的照片來指控清華前校長「被滲透了」；蘇貞昌聞言立刻插話回嘴說，「這不是抹紅，是他是紅」；鄭質疑，蘇揆指控清華大學前校長是紅的嗎？蘇揆說，「你說是就是。」

蘇貞昌說，他要解釋給鄭正鈐聽，「不是他行為違法，而是陸方分支機構就不能在清大設立」；鄭正鈐怒指，新竹清華前校長只是與來參訪的北京清華副校長合影就被抹紅；蘇揆說，「這個是設立就違法」，兩人又互相嗆聲「聽得懂我的問題嗎？」雙方爆發口角，場面火爆。

鄭正鈐批評，蘇貞昌對於國立大學、國立大學的校長被抹紅，完全沒有表達任何意見，蘇貞昌都在鬼打牆、不回答問題，為什麼不回答？蘇貞昌回嗆說，「誰在抹紅清大？是你們自己在堆疊，那麼吵幹什麼？」又直接罵鄭正鈐「吵死了，我一直回答你『設立就違法』嘛。你一直問還有什麼行為違法，我要回答你，設立就違法，聽懂了沒？」

由於不滿蘇揆回答，鄭正鈐怒極說，「院長你真的鬼打牆欸！」卻遭蘇揆反嗆：「你才是鬼啦！替鬼辯護才是鬼啦！」

鄭正鈐表示，北京清華大學和新竹清華大學本來就有很深的淵源，他要問的是，針對交流的部分是否涉及國安，根據無罪推定原則，怎麼可以直接抹紅清大前校長、前副校長？蘇揆反駁，「沒有人去抹紅他」，批評鄭正鈐越扯越遠，「扯到清朝去了」；鄭正鈐再罵「歷史是持續下來的，你們數典忘祖」，蘇揆反唇相譏說，「你少亂罵。」

最後，鄭正鈐也問蘇貞昌，民進黨新北市黨部在台北大學舉辦公投宣傳活動，這樣適當嗎？蘇貞昌並未正面回應提問，僅回嗆說，「上個月我在施政報告，你在那裡亂！還潑水！暴力份子！小偷行為！」

鄭正鈐怒轟，蘇貞昌一直不願意回答他提出的問題，問清華大學的問題回答不出來，問新北市黨部在台北大學辦活動也回答不出來；蘇揆連兩聲嗆鄭正鈐「吵死了」；鄭說，「你不回答我問題，說我吵死了，我也覺得你吵死啊！一點能力都沒有！」

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