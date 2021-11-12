縣府認證百桂食品違法擴廠　農業地做「倉庫+包裝」將裁罰

記者唐詠絮、林冠吟／彰化報導

台中日前一名逢甲大學宋姓男大生與開著瑪莎拉蒂的富少張敦量發生擦撞，卻被張敦量等3人痛毆致顱內出血，事後張敦量被起底為彰化縣溪湖鎮百桂食品的富二代，引發社會譁然，不少民眾揚言抵制，將一星負評灌爆Google評論，更有民眾直接向彰化縣政府檢舉百桂疑似擴廠違建。彰化縣政府經濟暨綠能發展處處長劉玉平對此回應，相關情形仍在確認當中，不過百桂食品已有部分違規，其疑似在農業用地上擴廠使用。

▲瑪莎拉蒂3惡少痛毆男大生，網友群情激憤，怒向彰化縣政府檢舉百桂食品疑似有違規擴廠情勢。（圖／記者唐詠絮攝）



宋姓男大生與瑪莎拉蒂富少張敦量發生擦撞，竟被張男痛毆致顱內出血昏迷，引發社會譁然，網友群情激憤，直喊抵制百桂食品的浪潮也越燒越大，百桂食品12日緊急在廠外貼出門市暫停營業的公告，暫避風頭，不過已有看不慣的網友，怒向彰化縣政府檢舉百桂疑似違法在農業用地上蓋工廠等情事。

▲彰化縣政府經濟暨綠能發展處處長劉玉平指出，百桂後方的廠房經查確實是農業用地。（圖／記者唐詠絮攝）



彰化縣政府經濟暨綠能發展處處長劉玉平回應，百桂食品目前廠區登記處為彰化縣溪湖鎮頂庄段637地號，並無違規情形，但廠區後方有兩塊作為倉庫和包裝使用的用地，經查確實是屬於都市計畫的農業用地，農業用地卻被做為工廠使用，這部分確實有違規情事。

劉玉平指出，就目前實際使用情勢來看，百桂食品在農業用地上一部分作為倉庫使用，一部分作為包裝使用，這部分顯然已違反《都市計畫法》與《工廠管理輔導法》，其違法擴廠部分，可依法對其裁罰新台幣5000元。

▲彰化縣建設處代理處長陳威宏表示，目前因民眾檢舉內容不夠確實，不符合作業程序，仍不會對百桂進行排拆。（圖／記者唐詠絮攝）



劉玉平表示，目前仍無法確定百桂的使用行為是否是作為工廠使用，詳細仍需在百桂的使用行為中進一步確認。他也透露，因為百桂後方疑似擴廠的廠房目前土地為另外的所有權人，百桂有可能是跟他人承租，2者間可能為承租關係，但由於百桂12日停業中，仍不是太清楚其相關狀態，也不清楚2者間的關聯性，因為沒看到當事人僅能從現況去看看他違規的樣態到底是什麼。

至於違章建築是否會進行排拆？彰化縣建設處代理處長陳威宏表示，違章建築進行排拆就是已涉及違章，就百桂食品廠房目前紀錄來看，並無相關違規紀錄，民眾的檢舉內容也不夠確實，不符合違章檢舉的作業程序，未來如有收到具體的檢舉內容，則會再依法啟動。