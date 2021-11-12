超胸直播主賺千萬翻身！老公2周賭輸600萬　她淚訴：才剛買房

記者黃宥寧、張君豪／綜合報導

小賭怡情、爛賭恐家破人亡！網路人氣直播主花媽，因創下直播4小時內銷售1200萬業績，在直播圈小有名氣，正當事業邁向高峰，她日前卻在粉絲專頁錄影片，聲淚俱下表示 ，丈夫因迷上線上賭博，2周內輸了600多萬，讓她現在不僅要一肩扛起公司及扶養3小孩，還得將現金都拿去還賭債，她更哽咽表示才剛買房，她的壓力真的很大。

▲網路人氣直播主花媽，不僅是人妻人母更創下直播4小時銷售1200萬的業績，在直播圈小有名氣。（圖／花媽提供）

花媽在影片中提到，丈夫過去曾進出監獄兩次，她也成「偽單親」，除了邊帶小孩邊直播養家，過去更慘則是身上僅剩100元，買了1個便當全家吃，靠活潑開朗個性直播翻身，事業被推向高峰，但丈夫卻因沉迷線上賭博，短短2周內輸光600多萬元，讓花媽大崩潰，甚至得將積蓄全拿出來付債務。

▼直播主花媽淚訴丈夫沉迷賭博2周內輸光600萬元。（圖／花媽提供）

花媽其實一路走來相當坎坷，父母在她小時候離異，更遇上惡質保母，在冬天讓她僅穿一件單薄睡衣甚至將她鎖在門外，不給她飯吃更沒有玩具，她更進一步提到，「就算媽媽帶美食、玩具來，只要一離開，保母就把東西給她的小孩吃。」直到有天大姊來探望，她才鼓起勇氣向大姊吐露這一切，更求大姊帶她離開。

上學後，花媽被同學霸凌取笑「妳爸媽都不要妳」，但這也造就花媽從小個性好強、不服輸培養出韌性，也因為母親經營酒家，讓當時就讀國中的她，對於所謂的「社會事」早已習慣，她更默默在心裡許願一定要捍衛保護自己的家。

最後花媽哽咽說，雖然丈夫這次捅了一簍子，讓她一切得重來，雖然最近剛買房，才要裝潢而已，但她不會責怪丈夫，因為丈夫過去也很疼惜她，夫妻就是要同甘共苦，不能大難臨頭各自飛。