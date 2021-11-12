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128元菜湯含3顆干貝　送上餐桌「干貝失蹤」…店員竟稱：那是蒜頭

▲▼民眾點了上湯娃娃菜，菜單圖片中有3顆干貝，送來卻失蹤。（示意圖／達志影像）

▲民眾點了上湯娃娃菜，菜單圖片中有3顆干貝，送來卻沒看到干貝的蹤影。（示意圖／達志影像）

記者柯振中／綜合報導

一位民眾到餐廳吃飯，點了一道「上湯娃娃菜」的料理，菜單介紹的圖片中，上方會附上3顆干貝，實際送到消費者手裡，卻只有一堆菜，向員工反應，還被告知「那是蒜頭」，讓民眾相當不滿，認為遭到詐騙。對此，店家總公司出面致歉，該道料理確實該有3顆珍珠貝，並無菜單新舊的問題，會再加強員工訓練。

根據《東森新聞》報導，這位民眾指控，他到該店用餐，點了一道「上湯娃娃菜」的料理，一小鍋128元，照片上附有3顆干貝，實際送上桌，卻只有娃娃菜與高湯與些許青蔥。

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▲▼民眾點了上湯娃娃菜，菜單圖片中有3顆干貝，送來卻失蹤。（示意圖／達志影像）

▲除此之外，肉串的份量也與圖片差了許多。（示意圖／達志影像）

民眾感到相當困惑，找店員詢問，卻被告知湯品從沒加過干貝，「上面的是蒜頭」，而且因為菜單是舊版，所以才有些許差異。不過，民眾仍感到十分不滿，認為店家不老實。

此外，民眾還有點豬肉串，一串要價68元，實際送到手上，卻只有3塊小小的肉，與照片上緊密排列的模樣差了許多。

對此，業者也出面致歉，依照SOP來看，正常的豬肉串要有約40公克，但民眾收到的肉串看起來只有30公克左右，上湯娃娃菜也該有3顆珍珠貝，而不是蒜頭，菜單也從來沒改版過，未來會加強員工訓練。

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