美女重機騎士爆紅！電視台採訪揭「真面目」…網崩潰哭：我不相信

▲ 日本正妹重機騎士真面目讓觀眾嚇呆。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

修圖軟體越來越發達,許多人都有遇過「照騙」的經驗,但日本這名重機騎士卻令人不禁直呼騙太大。日本電視節目日前在觀眾委託之下,前往採訪推特上爆紅的正妹女騎士「宗谷の蒼氷」,節目播出後觀眾全都嚇呆,因為他的真面目竟是一名50歲中年大叔,讓大批粉絲頓時崩潰。

「宗谷の蒼氷」在推特上有1.5萬人追蹤,經常分享自己騎著重機上山下海所看到的美麗風景,更不忘附上自己的美麗自拍。只見她頂著一頭亮麗的褐色長髮,對著鏡頭露出甜美笑容,旅途中的強風、久戴安全帽也不減她的美麗。她不僅會親自修車,偶爾還會分享小露香肩的性感照。

▲ 左右二張圖竟是同一人物。(圖/翻攝自推特)

眾多網友為這名正妹女騎士的魅力所著迷,因此委託綜藝節目《月曜夜未央》找出真身。製作單位抵達位於茨城縣的約定地點後,宗谷果然騎著他熱愛的重機現身,但沒想到安全帽一摘,竟露出一張中年大叔的臉龐,與他上傳的「照騙」相同的部分只有他的一頭秀髮。工作人員都相當錯愕,傻眼的觀眾更湧入他的推特留言道,「我不敢相信……」

宗古提到,他現年50歲,推特上的美照都是以本人的照片修圖而來。當被問及假裝成女生的原因,他誠實地說道,剛開始也會上傳未修圖的照片,但幾乎沒人按讚,便突發奇想將自己變成一名正妹,每次發圖可吸引上千人按讚。他相當享受這種爆紅的滋味,更親自向製作單位示範自己精湛的修圖技巧。

みなさーん٩( ˆoˆ )۶

おバイクしてますかぁ

もうすぐ春ですよ

年齢:昭和の○○○

身長:166

住み:イバラキ

大好き:バイクいじり

一言: Life is once, play this world#バイク乗りと繋がりたい #バイク乗りとして軽く自己紹介 pic.twitter.com/t28mZmJ4vg