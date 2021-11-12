黃偉哲頒發「第11屆台南文學獎」　府城台語詩人林宗源獲頒「卓越市民」

▲第11屆「台南文學獎」舉行頒獎典禮，由市長黃偉哲親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



第11屆「台南文學獎」經評審委員審慎嚴謹的初、複、決審，結果已經出爐，十大文類計有55件作品榮獲各獎項殊榮，12日下午在香格里拉台南遠東國際大飯店，隆重舉行頒獎典禮，邀集台南的文學家及得獎者齊聚一堂。

台南市長黃偉哲親臨頒獎，典禮中並頒贈府城台語詩人林宗源先生「卓越市民」匾額，黃偉哲表示相當榮幸，也肯定台南的文學後繼有人。





台南市長黃偉哲表示，台南市文學獎的徵文，得到市民朋友或我全台灣的各位好朋友的盛大反應，收件數達715件，這是很值得高興的事。另外還有兩件事，第一是他個人的榮幸，也是台南市政府的榮幸，可以頒獎給文學巨擘林宗源老師「卓越市民」獎，第二是過去台南鹽份地帶的文學老師的曾孫郭玉嘉，也來參加還得到獎，文學後繼有人，得到評審的肯定，這也是彰顯出台南的文化能一代傳一代，這是非常讓人欣悅的。





今年文學獎共開設包括：華語散文、華語現代詩、劇本、古典詩、兒童文學、台語散文、台語短篇小說、青少年新詩、青少年散文以及台南鹹酸甜等10文類獎項，今年因應疫情亦首度開放線上投稿，各界反應熱烈、投稿踴躍，收得715件作品為歷屆最多，其中網路投稿便高達602件，經3階段評選最終選出55件作品，將由文化局集結出版專書。 為推廣在地母語創作，「台南文學獎」自首屆起即設有台語類別獎項，堪稱地方辦理台語文學獎的先驅，歷來頗受肯定。



本獎於2014及2015年先後增設青少年組別及劇本類獎項，豐富多元文學內涵。2019年第9屆再創設小品書寫系列，首推以美食切入的「呷台南」；2020年「踅台南」邀請大眾書寫漫遊台南的故事，2021年則命題「台南鹹酸甜」，邀請寫作者書寫台南日常生活，許多參賽作品都以文字傳達自身生活體悟，訴說出動人的台南滋味。



最特別的是，今年有多位跨越文類獲獎的雙料得主，分別是林連鍠獲得台語短篇小說及台語散文優等；林榮淑獲得台語短篇小說及台語散文佳作；蔡秀英獲得台語短篇小說及台語散文佳作；李昭鈴獲得華語現代詩佳作與台南鹹酸甜優選；林欣妤則是獲得青少年散文與青少年新詩佳作。





另外，華語散文佳作得主郭育嘉去年是青少年散文佳作得主，在從青少年組「畢業」之後依然持續書寫並脫穎而出，蔚為佳話。值得一提的是，郭育嘉也是日治時期鹽分地帶北門七子之一郭水潭的曾孫，郭同學能克紹箕裘接續先祖的文學傳承，令人欣喜更值得嘉許。而今得獎者們齊聚，也為台南文學再寫下光輝的新頁。



此外，被譽為「台語詩之父」的府城台語詩人林宗源，在頒獎典禮上由黃偉哲市長親頒「卓越市民」表揚，表彰其對台語詩的成就與貢獻。林宗源先生，1935年生，台南市人，為台灣知名詩人，是戰後提倡以台語寫詩的先鋒之一，在台語文學界被稱謂「台語詩之父」，文化局特別安排贈獎儀式與文學獎頒獎併作禮讚，彰顯前輩作家的典範及文學的延續與傳承。





出席頒獎的評審委員包括陳昌明、魚夫、吳正任、陳明仁、林達陽、龔顯宗、林皇德等，典禮特邀主持經驗豐富的MOD寰宇新聞二台前主播柯念萱擔綱主持，同時邀請到2020年總統教育獎得主吳承澐以鋼琴演奏開場演出、歌手張庭漪以古詩詞改編流行曲調並以台語吟唱進行中場表演，為典禮帶來傳統與創新兼容並蓄的時代活力。