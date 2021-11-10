統一獅X台鋼獵鷹　黃偉哲：見證台南在地棒籃球職業隊結盟

▲台南市長黃偉哲，與市議員曾培雅、沈震東、蔡旺詮、呂維胤、陳秋宏、李宗翰，一起見證台南在地棒籃球職業隊「統一獅X台鋼獵鷹」結盟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

統一獅2021下半季最後一場主場例行賽10日登場，台南市長黃偉哲傍晚前往台南市立棒球場擔任開球嘉賓，以實際行動支持台灣棒球，並與市議員曾培雅、沈震東、蔡旺詮、呂維胤、陳秋宏、李宗翰一起見證台南在地棒籃球職業隊「統一獅X台鋼獵鷹」結盟。

市長黃偉哲表示，非常感謝統一棒球隊長年以來，對於推展台南市棒球運動的用心及付出。自職棒元年開始，台南市立棒球場即由統一獅委託經營管理迄今，每年不僅提供台南市三級學校棒球隊練習所需器材，更讓台南市民觀賞一場場優質又精采的球賽。10日博仁獅子會也一同支持台南三級棒球的發展，捐贈棒球隊日常所需的訓練物資，他要代表台南市民致上最誠摯的謝意。

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黃偉哲指出，今日同時也是台南在地棒、籃球職業隊的結盟儀式，「台南台鋼獵鷹職籃隊」為繼統一獅職棒隊之後，第2支台南在地的職業球隊，透過棒球與籃球結合，共同落實屬地經營，希望能弘揚體育精神，將台南打造成一座運動城市，市民們都能保持運動的好習慣，創造健全的運動風氣，擁有健康的身體，共創美好未來。

今天是統一獅2021下半季最後一場主場例行賽，按照該隊目前戰績非常有機會奪得下半季冠軍，並再次上演去年的獅象總冠軍賽，黃偉哲也希望兩隊都能盡情揮灑汗水、拿出最佳實力，締造佳績。

統一獅棒球隊長久以來對於台南市各級學校棒球隊的協助，有目共睹。黃偉哲也再次邀請統一獅棒球隊共襄盛舉，不吝在未來每一次的棒球運動盛事給予支持鼓勵，讓台南市的棒球運動發展能進一步結合統一職棒的力量，共同發揚台南市棒球榮光，並培養出更多棒球界的台灣之光。