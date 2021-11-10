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許羽嬋、沈宥延榮獲十大傑出救護技術員　黃偉哲表揚嘉許

▲台南市長黃偉哲表揚台南市消防局救護員許羽嬋、沈宥延，雙雙榮獲2021年全國十大傑出救護技術員特別獎之殊榮。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲表揚台南市消防局救護員許羽嬋、沈宥延，雙雙榮獲2021年全國十大傑出救護技術員特別獎之殊榮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局救護員許羽嬋、沈宥延，雙雙榮獲2021年全國十大傑出救護技術員特別獎之殊榮，黃偉哲市長在市政會議中親自表揚2位得獎人員。

許羽嬋、沈宥延2人目前都是台南市新營高級救護隊的高級救護技術員，2人具有ACLS、ETTC、APLS（PALS）等多張急救相關證照，並積極投入各項重大災難搶救、OHCA案件急救，製作急救宣導影片及教學等，多次挽救生命垂危的求助民眾，深獲消防局長官及醫療指導醫師群的肯定，這次能獲得此項殊榮，實至名歸。

市長黃偉哲表示，近來因疫情的關係，消防救護人員除了一般勤務外，還要擔任防疫的工作，勤務更加繁重，黃市長也指出消防局所推薦之傑出救護技術員已連續多年榮獲年度全國十大傑出救護技術員之佳績，表示消防局對緊急救護訓練都有很好的成果，提升到院前急救品質的努力與進步有目共睹，搶救很多市民的生命，對於第一線消防及救護人員的辛勞致上謝意。

為提升台南市緊急救護品質，黃偉哲市長自就任以來，大力支持消防局辦理各項救護訓練及急救裝備的提升，消防局李明峯局長除了讚揚與嘉許此次獲獎人員之外，對於一直協助緊急救護業務推展的責任醫院指導醫師表達由衷的感謝，也期許台南市政府消防局所屬同仁能以此為表率，共同為保護市民健康與生命一起努力。

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