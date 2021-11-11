台南首創救護車及公車整合優先號誌　黃偉哲：交通智慧環境更安全

▲台南市長黃偉哲指出，台南市交通局利用車聯網技術，整合救護車、公車混合智慧優先號誌系統，率先於奇美與成大醫院間的70路公車路線上施行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為替緊急傷病患者多爭取黃金搶救時間，提高救護車行經路口的安全性及公車運行時效，台南市交通局利用車聯網技術，整合救護車、公車混合智慧優先號誌系統，率先於奇美與成大醫院間的70路公車路線上施行，11日舉行「公車優先救護暢行」成果分享會。

市長黃偉哲表示，這不僅是全國首創整合不同車種的智慧號誌，更是目前全國建置規模最大的優先號誌系統，有效節約救護時間37秒及13％公車通行時間，成功打造台南市成為更安全的智慧交通環境。



台南市長黃偉哲表示，感謝奇美、成大、中華電信、交通局及消防局協力合作，台南先試先行，很高興與大家分享全國第一套救護車及公車優先號誌系統，讓緊急就醫的民眾節省一些到院時間，尤其在交通尖峰時候更是分秒必爭，市府為此全力提供就醫民眾最大的幫助，讓就醫更快速便利，而公車服務也藉此優先號誌縮短通行時間，提升民眾搭乘公車的意願，未來期盼將此成功經驗推廣到全國施行。





交通局長王銘德指出，台南市是全國第一個在一般道路設置公車優先號誌的城市，今年度更運用車聯網技術，全國首創整合公車與救護車，在奇美醫院與成大醫院間的70路公車路線上的21個路口，建置優先號誌系統，且試驗成果非常良好，未來會努力朝向在台南市廣泛建置。



救護車出勤是分秒必爭，雖然救護車依法開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，可以穿越紅燈路口，但可能會造成路口險象環生，也增加救護人員的壓力。現在台南市透過智慧科技，自動控制路口號誌優先給予救護車行駛方向綠燈，讓在救護車前方停等紅燈車輛可預先通過，車流動起來，救護車就可以安全快速通過，為緊急病患多爭取黃金搶救時間。



交通局表示，奇美醫院及成大醫院是台南市最大的2座醫學中心，智慧優先號誌系統特別挑選70路公車路線中連結該2大醫院的路段，沿中華路(甲頂路口)、中山南路、開元路至林森路(小東路口)，共計21處路口，並配合在消防局頻繁執勤於奇美及成大醫院的救護車輛裝設車上設備，當救護車接近路口綠燈秒數不足時，將延長路口綠燈給予足夠秒數讓救護車通過路口，若救護車接近路口為紅燈時，則提早切斷紅燈，給予救護車行向綠燈，提早紓通救護車前方停等紅燈車輛，以利救護車優先安全通過路口。





目前共有9輛70路公車及10輛救護車，具備觸動智慧優先號誌的功能，歷經2個多月的運行與績效蒐集，民眾搭乘公車節省13％車行時間，預估每年減少約4萬2940公斤的二氧化碳排放量，救護車於綠燈通過的機率提升51.6％，平均救援時間可減少37秒，對於在救護車上進行心肺復甦術的緊急傷病患者可提高生存機率，同時降低車禍事故發生機率。



交通局進一步說明，智慧優先號誌運作時，在救護車及70路公車通過後，會造成對向道路停等紅燈秒數增加及號誌短暫不連鎖的情形，請用路人耐心等候，系統會補回對向道路的綠燈秒數，也會自動恢復連鎖，同時大台南智慧交通中心亦隨時監控車流情形，彈性調整時制計畫與優先號誌的權重，以兼顧整體路網的順暢。





市長黃偉哲同時呼籲用路人，行經優先號誌路段，如果遇到短暫車流衝擊，也請耐心等候，確實遵守標線、號誌與現場員警指揮循序前進，期盼每位用路人多一些耐心、體諒，一起讓台南更安全、綠能與便捷。