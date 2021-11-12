TTPush5週年　金幣市集＆東岸舖食節13日第2波啟動

▲餐車小聚．迷你市集，將於明天登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

擁有近10萬的會員及400間特約商家的TTPush APP已邁入第5年。為了慶祝這個值得紀念的日子，特別於11月6日至12月5日，舉辦TTPush 5週年特別企劃-「台東金幣市集&東岸舖食節」系列活動，搭配「慢經濟」的元素設計了線上遊戲、闖關任務及金幣市集等活動，達到縣府發金幣、民眾花金幣、在地商家賺營收的金幣經濟效益。活動網站：(https://open.ttpush.app/pushup/2021/event）。

11月13日將於南京路市民廣場舉辦的台東金幣市集前導活動「餐車小聚．迷你市集」，目前正有10間在地餐車到場共襄盛舉，現場設置只要完成指定動作，就能輕鬆拿金幣，讓參加者獲得滿滿的好康福利。其中，「店家消費回饋送」只要在現場消費1家餐車即回饋金幣500枚，最高可回饋金幣2,500枚（回饋筆數為1000筆，名額有限，送完為止）。另外，配合線上闖關遊戲辦理的「執行任務加碼拿金幣」，只要在現場完成「加入TTPush官方Line帳號並綁定TTPush帳號」、「使用TTPush官方Line帳號進行入場實聯制」、「按讚TTPush及TTFree粉絲專頁」、「TTFree Wi-Fi連線」等指定任務即可獲得對應金幣，最高可獲得金幣1,000枚。台東金幣市集前導活動「餐車小聚．迷你市集」也會持續在11月20日「鐵花新聚落」、11月27日「台東縣立體育館前廣場-台東之眼」舉辦，為疫情趨緩的台東週末午後，提供1個能放鬆閒逛的好去處！

最後壓軸的實體活動「台東金幣市集．舖食大會」將於12月4日、12月5日隆重登場，邀集約30間各式類別的TTPush特約商家，讓民眾盡情消費外，現場還可以拿金幣、抽好禮，本次也特別邀請知名音樂人安懂、余文秀和阿丹玩球球主唱進行表演，歡迎縣民朋友一起與會。另外，也提醒T粉們，別忘了「台東金幣市集之舖食地圖．闖關遊戲」的線上活動，也正如火如荼進行中，最大獎Gogoro3機車1台， 將於12月5日下午邀請神秘嘉賓抽出幸運兒喔！