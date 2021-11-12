台東縣國中小大隊接力賽創歷年隊伍及人數最多　今日熱鬧登場

▲台東縣舉辦國中小大隊接力賽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府主辦全縣國中大隊接力複賽暨國小大隊接力決賽，12日於台東縣立體育場舉行，國小73所共85隊，國中20所42隊，共有3,050位選手報名參賽，創下歷年來參賽隊伍數及人數最多賽事。

縣長饒慶鈴表示，為培養孩子良好的品格素養，台東縣府辦理大隊接力賽事，以提升學生之團隊精神及凝聚力，讓體育不僅是1項競賽，更是一種品格教育的建立，明年更歡迎全國選手一同齊聚台東較勁。

其中國中組大隊接力分7、8、9年級3組，每隊下場人數20人，男、女生各10人；另國小組因各校人數及班級數差距懸殊，為求公平起見，細分為6組，採每隊下場人數16人，男、女生各8人，每位選手跑100公尺，若班級男生不足8位，須優先以同年級同性別之學生補足，如再有不足，可由女生補足，惟女生人數不足8位，不得由男生補足。



教育處處長林政宏指出，往年配合全縣中小學田徑對抗賽辦理全縣國中組大隊接力比賽，今年則首次將國小組納入並合併辦理全縣國中小大隊接力比賽，透過趣味、安全的大隊接力活動為媒介，以班級為單位組隊競賽，來強化國中小校園團隊精神及班級凝聚力。藉由大隊接力比賽，將帶動校園運動風氣，建立學生良好的運動習慣，促進學生身體健康及增強體適能，並提升校園運動人口數量，落實普及化運動精神。