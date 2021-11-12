提升廠商毒化災應變力　台東環保局辦毒災訓練

▲台東縣環保局舉辦毒災教育訓練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為落實毒性化學物質運作廠商的責任照顧與互救精神，建立毒化物災害聯防小組體制，台東縣環保局舉辦110年毒性及關注化學物質管理法規宣導說明會暨毒性及關注化學物質災害防救教育訓練，邀請全縣毒性及關注化學物質運作廠商參與，並於教育訓練後進行全縣毒化物災害聯防小組檢討會議，透過經驗交流與工作分享，大幅提升台東縣毒性及關注化學物質運作聯防機制，確保災害緊急應變自救能力。



台東縣政府表示，工廠發生火災、氣體外洩或是化學品載運發生意外時、易造成生命財產的損傷，設施損害，甚至道路、公共設施等的破壞，政府需付出鉅額的搶救人力物力及後續復原經費，若能做到事前預防，即可防止災害的發生，或是將災害損失降至最低，因此，透過教育訓練能讓台東縣內業者熟悉並提升應變能力降低災害的發生。



環保局指出，此次教育訓練邀請行政院環境保護署南區環境事故專業技術小組楊惠甯講師，說明與指導各項防護器具的使用方式及穿戴方式，強化人員對個人防護及應變程序的了解，並透過以往其他縣市的事故案例分享，請業者重新檢視廠場運作，確保業者運作皆符合法規、符合安全規範。



雖然台東縣並無達到分級運作量的業者，但因應醫療、實驗、教育等需求，仍有運作及使用毒性及關注化學物質的必要，且可使業者之間相互支援、討論及借鏡可取之處。為確保毒性及關注化學物質不致污染環境，運作有毒性及關注化學物質的場所，都予以列管，目前台東縣列管處所共12處，各受列管處所平日也都積極配合落實相關注意與管制，共同守護縣民的安全。



環保局進一步說明，透過無預警方式測試各廠平日整備的成效，以演習方式考驗各機關及應變單位的機動性及應變能量，讓毒化災應變能力更能做好預防性措施，透過熟悉應變程序，有效發揮整體防災救災的功能。