愛購台東I GO TAITUNG消費季　月月抽好禮　百萬汽車等你開回家

▲最大獎抽百萬汽車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

愛購台東I GO TAITUNG消費季，12日在台東轉運站前廣場舉行記者會，由縣長饒慶鈴宣布正式開跑，活動至明(111)年2月底為期近4個月，每月抽好禮、壓軸抽百萬汽車，民眾只要10月8日起在台東消費的發票或收據，上網登錄累積滿500元，有機會抽中iPhone 13 pro、GOGORO，還有最大獎油電汽車等總值超過480萬元以上大獎，歡迎全國鄉親暢玩台東，將大獎帶回家。

饒慶鈴表示，今年5月起受到疫情影響，重挫台東觀光活動及內需市場消費，台東縣政府積極推動內循環各項補助方案，協助產業經濟復甦，和鄉親一起接力挺台東度過疫情，推出疫後產業振興補助措施，補助11個公協會團體共計約500萬元，規劃如搭配5倍券享超值縣內深度遊程、住宿優惠折扣、夜市兌換加碼抵用券等，像是台東縣觀光協會推出「台東消費券3.0五倍再加倍」優惠，只要下載台東消費券即能享折扣。

除了各項振興補助計畫，更推出2021年版的愛購台東I GO TAITUNG消費季活動，不僅歡迎遊客來台東消費，也希望鄉親能夠極力在台東消費，消費越多累計抽獎次數越多，更規劃月月抽iPhone 13 pro、GOGORO、家電，壓軸抽油電汽車等豐富的大獎，希望藉此創造另一波振興商機。今年也結合在地商圈、商家、夜市、旅宿業等，不定期推出振興方案及店家優惠促銷活動等加碼內容，要讓民眾玩得盡興、買得開心；還有台東限定『部落釀玩券』，只要至縣府認證的原民店家消費，或參加縣府辦理活動如SALAMA等，期間至周邊指定店家及攤商進行消費，消費滿500元即可獲得新台幣500元等值的TTPush數位金幣。

縣府財政及經濟發展處補充說明，愛購台東I GO TAITUNG消費季活動為期4個月，民眾只要在台東縣內店家消費(即稅籍登記在台東之店家)並取得統一發票、或參與此活動且免用統一發票之店家取得收據，上愛購台東活動網站登錄即可取得抽獎資格，另外也鼓勵民眾使用雲端發票，只要綁定雲端發票載具，系統自動匯入消費資訊，即可輕鬆參與抽獎活動。此抽獎活動登錄金額採累計制度，每滿500元就可得到1組抽獎序號，於活動期間都可再享有4次參加抽獎機會。