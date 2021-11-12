一直被說「很可愛」！30歲OL爆氣喊：到底想怎樣　兩派戰翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友老是被說「很可愛」，讓逼近30歲的她尷尬不已，甚至覺得這根本不是稱讚。一席話引爆熱論，不少人心有戚戚焉，直言「就是找不到稱讚的詞，才會這樣說」，但也有網友不以為然，甚至視「可愛」為最高級形容詞。

女網友在Dcard提到，自己從小到大一直被說「很可愛」，不論是人被搭訕，或在職場上來自主管、同事的稱讚，但這讓她相當不快，直呼「到底想怎樣？都快30歲了，雖然有人會說這是好處，看起來年輕什麼的，但當事人一點也不這麼覺得。」

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她坦言，一直被說很可愛，久了就覺得根本不是稱讚，甚至覺得這樣說她的男生很膚淺，「有人跟我一樣嗎？另外，真的不相信可愛是在稱讚不計形象之類的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

對此，一派網友直言，可愛的確不是太好的形容詞，「男生被說可愛才慘吧」、「因為不正啊，只好換說可愛」、「老實說，我找不到怎麼稱讚這個人的詞，就一律說可愛」、「國中有老師告訴我，很可愛就是醜得很均勻的意思」、「看到一個人全身上下沒什麼好稱讚的，統一說可愛」、「沒辦法直接說你醜，先找可愛來擋」、「正都直接說正，可愛就是普的意思」、「+1，我也是一直被說可愛，但給我的感覺真的不是個正向的詞，感覺好像話中有話，用一個乍聽是稱讚的話來表達一個是負向的意思」。

不過，也有許多人把「可愛」視為非常正面的評價，「可是我都會說我朋友很可愛欸，而且我是真心覺得他們超可愛」、「出社會之後，要得到這種沒有惡意的形容詞已經夠好了，別人的善意就接受吧～自信跟自卑都是自己可以決定的」、「我就是那個會常常稱讚別人可愛的人，是真心覺得可愛」、「喜歡的最高境界=好可愛」。