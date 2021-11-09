婆婆狂塞舊衣！她堆滿沙發嘆：為何覺得20多歲女會想穿長輩衣？

▲原PO婆婆給的舊衣服堆滿沙發。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者黃品臻／綜合報導

女生在每個階段都會有不同的穿衣風格，就有一名女網友抱怨表示，婆婆會一直把自己的衣服給她，雖然品質好或全新的，但真的不需要也不知道怎麼拒絕，讓她非常苦惱，大嘆「到底為什麼婆婆老是覺得一個二十幾歲的少女會想穿長輩的衣服？」

一名女網友在Dcard以「婆婆一直給我他的衣服」為題發文，表示和老公在大學時期交往時，婆婆就會三不五時拿不穿的衣服給她，也曾拿過老公姊姊的衣服，「姊姊的衣服至少還比較年輕有時候還會撿個幾件來穿，但婆婆的真的不行」。

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原PO提到，以前婆婆會把她叫去房間，一件一件問她喜不喜歡，當時會勉強挑幾件回去，最近婆婆整理家裡竟直接帶了一個行李箱的衣服給她。她附上幾件婆婆拿來的衣服照片，無奈嘆氣，「以上是幾件比較誇張的，也是有中性一點的，但我也是不喜歡。」

▲▼原PO附上幾張婆婆給的衣服風格照。（圖／翻攝自Dcard）

原PO寫道，前陣子搬新家，婆婆也整理出十幾箱不要的東西丟過去，她整理很久，又退還一半的東西，並委婉傳訊感謝，沒想到婆婆玻璃心碎反問「這些都不需要？」、「這是煮義大利麵的專用鍋也不用？」，最後還把訊息全部收回。

她說，婆婆給的東西品質很好，有些甚至是全新的，也能明白婆婆是因為喜歡自己才把覺得好的東西給她，「但我實在是不需要啊，如果又委婉的和婆婆說你給我的那些衣服我全部都不要，他一定又玻璃心碎滿地了，只能過一陣子偷偷把它們處理掉了。」

文章一出引起熱議，網友們紛紛留言表示，「老人家自己捨不到但又用不到，強塞給你餒，老公要處理啦，不然一直處理這些東西也太累，用不到一直送來也是垃圾」、「我覺得你就收下，婆婆看起來也沒有惡意，長輩就是這樣，你可以自己處理掉就好了」、「古着欸，不錯～我喜歡，可以拿去賣，一定會有人買的」、「老人家過剩的愛真的很讓人不知所措」。