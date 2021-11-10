渣男從良「卻遇上Boss級海女」　5年被劈6次綠爆！結局網笑了

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友曾是劈腿慣犯，直到他想改邪歸正時，竟碰上魔王級渣女，不僅在交往的5年間，狂劈腿6次，最後甚至懷上別人的孩子，並選擇和對方結婚；諷刺的是，女方後來下場也很慘，讓他不禁感慨，這些債遲早要還！

男網友在Dcard提到，「以前的我是劈腿慣犯，在感情裡，總覺得自己高興就好，不管別人傷心不傷心，直到想上岸的時侯，我的報應真的來了，竟遇到Boss級海女（渣女）。」

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兩人交往5年，女方就劈腿了6次，同時也持續地精神和肉體出軌，吵架時也會對他動手動腳，男網友感嘆，「因為真的很愛她，我都選擇原諒，只希望能和她好好在一起。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

沒想到，女生最後一次出軌時，居然懷孕了，深陷熱戀的她，覺得男生很疼她，只要有任何的不開心，都會哄她、討好她，所以最後選擇拋下原po，和小王結婚。而男網友選擇默默退出，也不禁自嘲「這就是現世報吧！」

幾年過去，原po從朋友那聽聞，女生在結婚3年後就離了，因為婚後沒多久，只要吵架男生就會動手，後來甚至沉迷某些娛樂，而欠下許多債務，所以女生毅然決然帶著孩子離開。

最後，他有感而發地說，「奉勸正在海上飄蕩的人啊，現在可能覺得生活非常地快活，但你（妳）現在傷人的行為，會慢慢累積到自己身上，不管是精神或肉體出軌，有一天上岸的時侯，就是你（妳）還債的時侯。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們紛紛回應，「好欸好欸，期待我前女友得到報應的那一天，我一定開香檳慶祝」、「我沒當過海女，可是都遇到海王」、「不是不報時候未到」、「海上會暈要注意，不會暈的都是船長本人」、「海王在告訴大家要怎麼做人」、「我也希望前渣男跟小三被車撞死，但目前知道『牠們』工作不是很順遂」。

另外，許多人看完，反倒大呼過癮，「活該欸，看了好開心，只能說真的是報應，渣男渣女拜託都在一起，互相傷害，美滿幸福」、「哈哈，看完不覺得同情，真開心」、「水哦，但其實一堆正常人不需要你的提點，也不會變成你謝謝」、「爽欸~活該活該」。