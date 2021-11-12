瑪莎惡少曾被霸凌？同學爆「國小就當老大」好會唬：打人還編故事

▲張父受訪時透露，張敦量小時候被霸凌。（圖／記者唐詠絮攝）

記者曾筠淇／綜合報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量7日凌晨僅因車禍小擦撞，偕同友人陳勁豪、李韋霖將宋姓大學生打成重傷。張父昨（11）早先代子出面道歉，下午則透露兒子小時候被霸凌，所以才養成運動練身體的習慣；然而，此說法卻被網友踢爆，直呼「還敢編故事啊？」

張父（張朝棟）昨表示，張敦量因為有嬰兒肥，所以國小時就被其他同學取綽號、霸凌，兒子因此努力練身體、養成運動的習慣，高中時候讀體育班，擔任高爾夫球校隊的隊長。

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張父稱，「其實我們家的特色就是講義氣、守承諾，可能在某些地方這樣的風格不一定是對的」，兒子以前不會很叛逆，比較像朋友。

不過，張父這樣的說法卻讓不少網友越聽越火大，紛紛表示「現在是要洗白嗎」、「不就好險車上不是放高爾夫球桿」、「拿球棒打人關高爾夫球桿屁事」、「言下之意是我兒子沒拿高爾夫球桿揍你已經是你好狗運了」。

▲網友透露張敦量國小就已經帶頭打架。（圖／翻攝自Dcard）

事後，也有一名自稱張敦量國小隔壁班同學的網友在Dcard上爆料，提到「他（張敦量）國小就在當老大帶頭打架了啦！彰化溪湖XX國小甲班」，張敦量明明國小就在打高爾夫球，且還上台領過好幾次獎，「真的很會唬爛欸！」該網友還聲稱有畢業紀念冊可以證明，「兒子打人老爸還敢編故事啊？」

該網友的爆料也讓其他人相當傻眼，直呼「那是他霸凌別人吧？他爸怎麼說他被霸凌，笑死！」