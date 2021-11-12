大學班對租屋處「愛愛」聲響亮　學長側錄PO網下場慘爆

▲屏東縣警方依妨害風化等罪嫌將涉嫌PO網的大學生函送法辦 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東某大學一對外籍班對情侶，租屋處「愛愛」時呻吟聲太大，傳到室外，被人錄音，事後有錄音檔及影像，被人PO上網瀏覽、留言「公審」，當事人得知後出現情緒障礙就醫，並憤而提告，轄區警方查出涉嫌PO網的男大生，訊後依依妨害風化、妨害秘密罪嫌移送辦。

▲屏東縣警方依妨害風化等罪嫌將涉嫌PO網的大學生函送法辦 。（圖／民眾提供，以下同）



警方表示，這對情侶在租屋處「愛愛」後，今年5月中旬，男性大學生滑手機瀏覽Dcard，發現貼文內有1段男女作愛時的錄音檔，及2段學生宿舍走廊及宿舍房門號的影片，引來不少人瀏覽、留言。

他仔細一看，赫然發現該段愛愛的聲音是他和女友的聲音，房門號就是他們的校外的宿舍，走廊也是他們校外宿舍的走廊，驚覺自己遭偷錄音了，於5月19日向警方報案。

警方展開調查，查出與被害人同租樓層的一名廖姓學長所為，傳訊他到案，他承認當時深夜，他到樓層裝有飲水機處裝水，因叫聲很大，就錄了下來，於半年後上傳。

據悉，廖姓大學生表示，半年前在Dcard看到類似相關討論，才貼出該影檔及影片，「相關社群討論不是他主動挑起的話題，不料卻引發事端」。警方訊後依妨害風化、妨害秘密罪嫌函送法辦。

被害女大生事後爆料，得知學長將她和男友「愛愛」情事PO網上傳，被瀏覽、留言等，開始出現情緒障礙問題，後來她去就醫，被診斷出有憂鬰及焦慮等問題。

事發後，廖男也與這對情侶進行和解，但因金額及誠意等問題，目前還未達成和解。校方表示，目前掌握雙方有意進行和解，但未達成；也未懲處該學生，但告誡他不得再出現類似行為。