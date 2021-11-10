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員工妹提離職！老闆狂cue「妳會去援交」　網揭暗黑猜測：噁爛

▲辦公室，資料，檢查，員工，註記，同事，職場，煩惱，規劃，計畫，提案。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲原PO提離職，老闆卻回「像妳這種個性的人，以後會去援交」噁炸。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這些話我想了好久，我越來越覺得嚥不下這口氣，我覺得很難過。」一位女網友9日在《Dcard》匿名發文，說她只是提離職，老闆卻回她「像妳這種個性的人，以後會去援交」，對方還強調自己曾賣過房子、看過形形色色的人，所以才如此斬釘截鐵。貼文讓網友直呼噁炸，「這可以提告了吧！有聊天記錄嗎？」

這位女網友文中透露，她9月底時提離職，沒想到老闆聽到後卻突然說「像妳這種個性的人，以後會去援交。」原PO傻眼回問「什麼意思？」老闆還再說一次援交論，「我之前賣房子的，看過很多形形色色的人，我知道妳以後會去援交。」

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當下女網友嚇傻，不知道要回什麼，應付一下後，對方居然再次強調「沒辦法啊！妳也知道我講話很直接，妳以後一定會去援交。」事後原PO想了很久，越想越覺得嚥不下那口氣，也覺得很難過，10月底就決定私訊對方講清楚「你上次說我會去做援交這句話，我還是覺得有點超過了。」

對方就辯解「我的意思是指（擔心）妳以後會去，這是一個關心的態度，畢竟相處的時間，我留下的都是快樂的回憶，當然不希望妳會那樣」，最後則說是誤會，並跟原PO道歉。女網友則回「你不是擔心吧？而且我也沒做什麼，你就突然那樣說。」

▲上班，工作，老闆，業務，公事，談判，西裝，領帶，商業。（圖／pixabay）

▲老闆3句話不離援交，讓網友開罵「快吐了，有夠噁心！」（示意圖／Pixabay）

原PO就指出，「他當下口頭是沒有說他擔心我的，他就是一個突然這樣說我，我不知道這樣能不能告他，講話可不可以不要那麼直接的噁心。」

另外，女網友透露，老闆10月中時有私訊她「明晚要來拿薪水嗎？順便請妳吃宵夜」，說自己回台北大概是晚上近10點，要順便帶原PO去吃東西，如果原PO不方便就給銀行帳號，但之後又說「妳晚上方便，就打烊後來拿好了」。讓原PO覺得奇怪的是，明明對方開的店是早上11點營業、晚上9點半打烊，「為什麼領薪水要打烊後？我覺得很奇怪。」後來她只給對方帳號，決定避不見面。

貼文一出，許多人都認為老闆根本居心叵測，「太扯了吧……而且感覺不是只對妳說過類似的話」、「老闆好噁心，什麼叫作妳以後會去援交？有夠沒禮貌」、「到時候問妳一個晚上多少」、「吃宵夜？做援交？老闆想法不單純」、「我看他是想跟妳援交ㄅ」、「老闆想上妳吧！約出去賭看看上不上得到，上得到剛好又要說妳是援交妹。」

網友們也忍不住開罵噁心老闆，「快吐了，有夠噁心，性騷擾的垃圾精蟲全部下地獄」、「這是人格污辱了吧」、「當下應該立刻打開手機錄音，請他在你面前再說一次那句話的。這種人也是看多了，欠告」、「這就是性騷擾吧？至少我以一個男生的角度覺得很不對勁」、「這個能告嗎？跟妳講三句，都離不開妳會去援交這句，是多噁心？」

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