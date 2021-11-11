全國災害救助會議台東登場　22縣市研討災防打造韌性城市

▲全國災害救助聯繫會議在台東舉辦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為強化社政防災單位之間的聯繫及合作機制，增強災害應變效率，台東縣政府首度承辦衛生福利部110年全國災害救助聯繫會議，11、12日2天邀請中央部會、全國22縣市政府及民間協力專業救災團體等與會。縣長饒慶鈴表示，今年國內疫情爆發、發生台鐵事故，對社會帶來很大的挑戰，面對複雜多變的災害，縣府攜手民間企業及社區建立防災網絡，以做好全面準備，藉由2天會議交流彼此救災工作的經驗，更進一步激盪災害防救新思維。

縣長饒慶鈴表示，台東縣幅員遼闊，除了人為災害也面臨複雜多變的天災，尤其極端氣候影響，防救應變工作相對提升，台東縣政府從110年起進行「災害防救區域治理」2年期計畫，台東與新北是全國唯2執行此計畫的地方政府。台東經歷莫拉克風災，南迴線多處形成孤島窘境，無法發揮整體救災能力，審慎評估後採行「區域聯防」方式並選定大竹溪流域，以太麻里鄉、金峰鄉、達仁鄉及大武鄉等4鄉鎮辦理，透過區域整合有效利用救災人力及資源，使救災行動更有效率。在縣府各局處通力合作下，台東縣災害防救業務連續2年榮獲內政部評鑑為全國「特優」縣市。

衛福部社會救助及社工司副司長蘇昭如則指出，因極端氣候而引發的大規模複合型災害日益受到重視，為了降低各項災害帶來的損失，必須以「減災、整備、應變及復原」的災害管理概念強化各項災害防救工作，台東縣政府即是以上述的災害管理概念積極培力在地防災量能，減少災害對於城市及社區的衝擊，致力於成為韌性城市。

聯繫會議第1天安排觀摩績優防災韌性社區，實地前往台東縣金峰鄉嘉蘭社區發展協會交流分享。嘉蘭社區歷經莫拉克風災及海棠颱風，深受水患威脅，103年透過台東縣消防局與台東大學防災資訊科技中心的資源投入與協助，建立社區防災自主應變體系，為社區部落進行防災的分組，包括分成警戒、物資、搶救等工作，一旦警報發布，社區巡守隊就會集合分工，不斷監測掌握最新的狀況再評估撤離事宜。嘉蘭社區如今已揮別過去，連續6年拿到經濟部水利署「水患自主防災」社區評比特優，以「自助」跟「在地合作概念」，嘉蘭社區成為全國防災社區的最佳典範之一。



會議第2天將以「0402台鐵408次列車事故案」為研討主軸，特邀行政院政務委員林萬億進行「災害治理與公私協力」專題演講，林萬億指出，此次災害造成傷亡人數逾百，重大事故災害來的突然，須盡速評估現場回報資訊，啟動協調跨縣市整合的救災資源，並協助傷患後續醫療、生活及社會重建。接續由花蓮縣、台東縣及新北市3縣市政府，針對此事故案的災害應變及復原重建簡報分享。