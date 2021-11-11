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慢經濟國際論壇登場　推動「台東慢產業」找回幸福感

▲縣長饒慶鈴闡述台東「慢經濟」的發展點滴。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲縣長饒慶鈴闡述台東「慢經濟」的發展點滴。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「在台東找回你的慢」，台東縣政府致力推動台東慢經濟，以人為本的角度出發，帶動「慢」產業，發展台東最自然真實的經濟模式，11日於台東縣藝文中心演講廳舉辦為期2天「慢經濟國際論壇」，縣長饒慶鈴親臨闡述台東「慢經濟」的發展點滴，同時廣邀世界各地業者講師，包含日本伊賀市長岡本榮等分享慢經濟理念，葡萄牙數位游牧村共同創辦人Gonçalo Hall則提到數位遊民工作與生活取得平衡的模式，與近來2地居及東漂趨勢相互呼應，可做為台東發展的借鏡。另規劃工作坊、慢旅行程等為期4天的活動，讓與會民眾認識體驗不一樣的台東。

以「慢經濟」為發展方針的台東，長期建置屬於在地的「真、善、美」品牌，今年更榮獲Booking.com評選為「全球好客城市」第1名。饒慶鈴在論壇中再度提到台東品牌價值，說道台東很真，有純淨無汙染的環境；縣民很善良、有人情味；美麗的好山好水造就獨一無二的優質環境。以順應自然條件的經濟產業模式長期經營台東，不斷獲得各界的讚賞與肯定，也吸引世界各地旅客來台東體驗緩慢的在地生活。

首創數位游牧的共同創辦人Gonçalo Hall透過視訊科技加入論壇盛會，他表示過去人們因為工作關係自由受限，僅能在繁忙的城市中生活，直到疫情影響大幅提高遠端工作的機會，數位游牧因應誕生；不同於以往短天數在各景點間奔波參訪，取而代之的是真正在鄉鎮體驗在地生活，同時也凝聚當地社區民眾並帶動觀光經濟。另外，以幫助微型企業圓夢的漣漪人文化基金會，其共同創辦人陳郁敏也受邀擔任演講人，和與會者暢聊在台東進行「非零實驗」，如何透過與大自然之間的溝通，探索更快樂的美好生活、找回幸福感。

縣府在論壇結束後規劃「台東慢旅」行程，讓民眾自行選擇喜愛的方式，以慢旅步調認識不一樣的台東，包含1日輕旅認識阿美族的日常生命力、在綠意盎然間欣賞藝術、品嘗在地，以及布農族獵人的餐桌體驗和魯凱族勇士的探索計畫。期望透過一系列安排彰顯台東是實現「慢」並具有相關「慢產業」的城市。

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關鍵字：

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