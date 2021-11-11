接力挺台東這次換你來　觀光振興微旅行11／15開放個人報名

▲成功比西里岸。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府辦理「接力挺台東」觀光振興參訪活動，推出台東縣民專屬的微旅行，繼防疫有功人員、社福團體和人民團體後，縣府即將於11月15日上午10點開放個人線上報名，只要設籍台東縣或在台東工作、就學者均可報名，額滿為止，歡迎台東縣民踴躍參加。

台東縣政府表示，「接力挺台東觀光振興暨縣政參訪－台東微旅行」是縣府為振興觀光推出的活動，由縣內12家旅行社為縣民服務，透過參訪行程，帶動台東旅行社、遊覽車、領隊、餐飲業、伴手禮和體驗DIY活動等產業復甦，效益顯著，不僅為觀光業者及上下游產業在疫情中帶來希望，更讓外縣市的旅遊業者非常羨慕。除此之外，活動辦理至今獲得鄉親們肯定，滿意度高達98%，鄉親們可以藉此機會體驗沒去過的縣內景點、餐廳或DIY活動，不僅刺激消費，也透過遊程進一步瞭解台東在地文化和建設。

交觀處指出，自11月15日上午10時至19日下午5時止開放個人報名，並於11月20日公告於「台東就醬玩」FB粉絲專頁，並將安排於11月24日至12月10日間出團，地點分別有縱谷線、海岸線、南迴線和台東市區4個路線，每1路線出團人數至少25人、至多40人，額滿為止，只要設籍台東縣或在台東工作、就學者均可報名，但之前若曾參加過活動則不可再次參加，完成報名後也不可更換路線和出發日期，歡迎想要體驗台東為旅行的鄉親報名從速，報名及相關問題可至活動報名網頁(https://open.ttpush.app/tttour)查詢。