　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

接力挺台東這次換你來　觀光振興微旅行11／15開放個人報名

▲成功比西里岸。（圖／記者楊漢聲攝）

▲成功比西里岸。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府辦理「接力挺台東」觀光振興參訪活動，推出台東縣民專屬的微旅行，繼防疫有功人員、社福團體和人民團體後，縣府即將於11月15日上午10點開放個人線上報名，只要設籍台東縣或在台東工作、就學者均可報名，額滿為止，歡迎台東縣民踴躍參加。

台東縣政府表示，「接力挺台東觀光振興暨縣政參訪－台東微旅行」是縣府為振興觀光推出的活動，由縣內12家旅行社為縣民服務，透過參訪行程，帶動台東旅行社、遊覽車、領隊、餐飲業、伴手禮和體驗DIY活動等產業復甦，效益顯著，不僅為觀光業者及上下游產業在疫情中帶來希望，更讓外縣市的旅遊業者非常羨慕。除此之外，活動辦理至今獲得鄉親們肯定，滿意度高達98%，鄉親們可以藉此機會體驗沒去過的縣內景點、餐廳或DIY活動，不僅刺激消費，也透過遊程進一步瞭解台東在地文化和建設。

交觀處指出，自11月15日上午10時至19日下午5時止開放個人報名，並於11月20日公告於「台東就醬玩」FB粉絲專頁，並將安排於11月24日至12月10日間出團，地點分別有縱谷線、海岸線、南迴線和台東市區4個路線，每1路線出團人數至少25人、至多40人，額滿為止，只要設籍台東縣或在台東工作、就學者均可報名，但之前若曾參加過活動則不可再次參加，完成報名後也不可更換路線和出發日期，歡迎想要體驗台東為旅行的鄉親報名從速，報名及相關問題可至活動報名網頁(https://open.ttpush.app/tttour)查詢。

►激殺2.2折起！不沾鍋、濾水壺、洗衣精通通大特價

►Apple AirPods Pro激殺5990元！

ET快訊
24歲男網紅娶「348億女富豪」　網：不知該羨慕誰
「雙11神卡」達人最推這3張　無腦賺回饋！
「新身分證」宣示主權！許維恩羞喊：我是王太太
陳時中疑室內抽菸！董氏基金會發聲明了
瑪莎3惡少「淨水器二代」喊沒動手！　母鞠躬道歉
3惡少圍毆「只能告1個」　男大生媽怒了：我傻眼
百桂食品徵才「月薪驚呆」　網洗版：員工努力讓老闆換車
宋母還原「求救通話」內容　只聽見：要賠很多很多錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國災害救助會議台東登場　22縣市研討災防打造韌性城市

接力挺台東這次換你來　觀光振興微旅行11／15開放個人報名

快訊／台南楠西區傳工安意外　工人掉落坑洞受傷吊掛送醫

掃除妖氣！桃園景福宮建醮　11日晚間禁壇除穢後發放平安水

杖放生命力的資源回收大使　台東縣府表感謝並將持續推動關懷

台東慢經濟觀光3品牌活動　入選2022-2023年台灣觀光雙年曆

台東縣297家愛心商店　結合警察、家長、里長共同守護學童安全

無線電救災頻道數位化　台南市消防局第六大隊實測訓練

幼兒園緊鄰無人情趣店檢舉2年仍營業　林燕祝送傘和皮球諷刺

破紀錄！豪捐22輛總值1億消防車　股市名人阿土伯：人死留名

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

《全明星3》首錄！賀軍翔大讚「王子好厲害」　小煜不想和他同隊「前幾年結果不是很好...」

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

王必勝認婚外情仙氣正宮照曝光 未否認小孩關係：不願公開討論

全國災害救助會議台東登場　22縣市研討災防打造韌性城市

接力挺台東這次換你來　觀光振興微旅行11／15開放個人報名

快訊／台南楠西區傳工安意外　工人掉落坑洞受傷吊掛送醫

掃除妖氣！桃園景福宮建醮　11日晚間禁壇除穢後發放平安水

杖放生命力的資源回收大使　台東縣府表感謝並將持續推動關懷

台東慢經濟觀光3品牌活動　入選2022-2023年台灣觀光雙年曆

台東縣297家愛心商店　結合警察、家長、里長共同守護學童安全

無線電救災頻道數位化　台南市消防局第六大隊實測訓練

幼兒園緊鄰無人情趣店檢舉2年仍營業　林燕祝送傘和皮球諷刺

破紀錄！豪捐22輛總值1億消防車　股市名人阿土伯：人死留名

布林肯挺台　陸：罔顧事實違背國際法理

瑪莎惡少母下跪道歉「突噴1句話」　網氣到最高點：上梁不正下梁歪

李易自掏腰包入主《食尚玩家》　老婆六月盼外景越多越好

陳時中嗨唱「和他站一起」！　網驚爆：比沒戴口罩嚴重

快訊／八里資收場「怪手輾過人」　女傷重昏送醫搶救中

詹皇、AD稱他是「微波爐」　蒙克替補轟27分：要幹掉面前所有人

航空業雙11特惠來了！華航機票享9折　最多省7500再送免費改票

即日起開放1700個移工專案引進床位　首批印尼移工最快下周抵台

安倍晉三接掌自民黨最大派系　安倍派正式成立

北市自購疫苗沒規劃？ 　柯文哲拍胸脯：12月後疫苗會變買方市場

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

地方熱門新聞

高中遭解編成住宅　萬美玲：為桃園留一所高中

2021桃園購物節首抽日　4名幸運得主出爐

登山客連爆2意外　大禮山1女頭臉重創視力模糊

火爆男徒手打破3車擋風玻璃　還隨機打傷騎士

海鮮配啤酒引發痛風　醫：長期高尿酸才是主因

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

12台灣歐吉桑徒步環島玩金門

「台東消費券3.0 5倍再加倍」手機下載享優惠

凌晨3點陌生阿北拚命敲門　搞錯地點啦

幼兒園緊鄰無人情趣店檢舉仍營業

台中AZ、BNT這幾天可直接向院所預約

台南楠西區工人受傷吊掛送醫

桃園大廟景福宮建醮　9日起信眾茹素5天

學甲警黃士哲、曾三泰榮退

更多熱門

相關新聞

杖放生命力的資源回收大使　台東縣府表感謝

杖放生命力的資源回收大使　台東縣府表感謝

為了照顧從事資源回收的弱勢個體業者及促進低回收項目的回收成效，台東縣政府及環保局積極推動「資源回收關懷計畫」，配合環保署政策提高補助單價並增加資源回收個體業者穩定收入，以高於回收市場價格向資源回收個體業者收受資源回收物，依撿拾回收物秤重計價後，每人每月最高可領5千元，加大對基層人員的照顧。台東縣政府感謝資源回收弱勢個體業者共同維護台東環境，未來也將會持續來給予生活實質關心。

台東慢經濟觀光3品牌活動　入選台灣觀光雙年曆

台東慢經濟觀光3品牌活動　入選台灣觀光雙年曆

台東縣297家愛心商店　共同守護學童安全

台東縣297家愛心商店　共同守護學童安全

台東文健站創新課程成果展開跑

台東文健站創新課程成果展開跑

東河鄉淨灘日　迎接台灣國際衝浪賽

東河鄉淨灘日　迎接台灣國際衝浪賽

關鍵字：

交觀處 縱谷線 台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／瑪莎惡少母現身喊「年輕人就是這樣」：很抱歉

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

彰化食品廠粉專遭灌爆　評論刷整排1星

快訊／女大生校內騎車自撞！臟器外露亡

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

許維恩再婚！　KID首發聲給祝福

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

快訊／瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父09:30代子謝罪

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸媽「下跪道歉」

快訊／瑪莎惡少事件！分局長記過、偵查隊長拔官

野生NanaQ逛菜市場！私下真面目曝

更多

最夯影音

更多
擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎
淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面