杖放生命力的資源回收大使　台東縣府表感謝並將持續推動關懷

▲胡先生用繩索綁著籃子，撿拾資源回收物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了照顧從事資源回收的弱勢個體業者及促進低回收項目的回收成效，台東縣政府及環保局積極推動「資源回收關懷計畫」，配合環保署政策提高補助單價並增加資源回收個體業者穩定收入，以高於回收市場價格向資源回收個體業者收受資源回收物，依撿拾回收物秤重計價後，每人每月最高可領5千元，加大對基層人員的照顧。台東縣政府感謝資源回收弱勢個體業者共同維護台東環境，未來也將會持續來給予生活實質關心。

居住在延平鄉鸞山村今年50歲的胡先生，2歲時因罹患腦膜炎造成肢體障礙，父親病逝後家中頓失經濟支柱，胡先生為了不讓家中有負擔及貼補自身生活費，經常徒步於鸞山村周邊撿拾資源回收物，拄著雙杖，用繩索綁著籃子拖行於地形崎嶇的山野間與山村道路，不屈不饒的精神，已成延平鄉鸞山村家喻戶曉且讚不絕口的資源回收大使，村民常順手將家中資源回收物清理分類包裝後，主動送往胡先生家中的分類區，不僅藉此達到拋磚引玉的效果，也帶動村民做好資源分類回收，並促成村民間互相關懷的典範。

胡先生表示，自從加入環保局資源回收關懷計畫，他平常撿拾的資源回收物透過到府服務的功能協助收運，減輕他每次來回搬運資源回收物到回收商的奔波，同時也獲得較穩定的變賣收入，真的給予他很大的幫助。

環保局指出，「資源回收關懷計畫」依環保署核定補助的額度內優先予低收入戶、中低收入戶、身心障礙任一資格者申請，其他不具前述身分資格但實際從事資源回收工作的個體業者，亦可透過當地公所或村里長協助申請，計畫期間依其所撿拾的資源回收物秤重計價後，每人每月最高可領取新台幣5,000元，台東縣今(110)年度已有151人次的資源回收關懷戶申請受惠，累計回收資源回收物總重量約達347,051公斤以上。

配合環保署政策，資源回收關懷計畫明年度仍會推動進行，持續為社會經濟弱勢且易被忽略的資源回收個體業者帶來實質的幫助，除維持個體業者基本生活照顧外，也促成民眾相互關懷協助的精神，希望縣民一同攜手推動分類回收，打造環保友善家園。