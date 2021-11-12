快訊／二階連署錯假率高達30％　林昶佐回擊：報復性罷免到我為止

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案進入第2階段連署，罷昶領銜人鄭大平等人10月9日前往北市選舉委員會繳交3.1萬分連署書，但市選委會初審結果，有效份數未達門檻2萬4475份。對此，林昶佐12日下午回應，這次連署書錯假率高達3成，顯示罷免方不惜動用可疑手段達成政治目的，他強調會做好準備迎戰，「報復性罷免到我為止」。

▲無黨籍立委林昶佐。（資料照／記者屠惠剛攝）

北市選委會今天受訪表示，林昶佐罷免案第2階段連署的初審沒有通過最低門檻，也就是3.1萬份連署書中，有效份數不足2萬4475份，後續將通報中選會，再由中選會通知領銜人查對結果，並自通知後的隔天起算，有10天時間進行補件。

面對初審結果，林昶佐隨後也表示，這一年多來，看到全國罷免團體亂造連署書的案例層出不窮，也越來越明目張膽，第一階段針對他的罷免案的連署書，錯假率高達近20％，遠超過黃捷9.92％、陳柏惟14.07％，剛公布的第二階段錯假率又從陳柏惟的15.87％、黃捷的26.83％，到他現在又創下新高將近30％。

林昶佐表示，這些罷免團體透過造假連署、亡者連署來操弄民主機制已經不是新聞，他們不惜動用可疑手段來遂行自己的政治目的，都已被外界一覽無遺，「但我也不認為對方會善罷干休。我們一樣會做好全面的準備，拚全力正面迎戰，讓報復性罷免到我為止。」