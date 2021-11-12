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快訊／林昶佐罷免案2階連署「有效份數不足」　罷昶10天內要補齊

▲▼立委林昶佐受訪談關於青山祭相關問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委林昶佐罷免案2階段連署未通過，後續有10天的補件期。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立委林昶佐罷免案進入第2階段連署，罷免領銜人在今年10月送交連署書3.1萬份到北市選委會。經過40天的查對後，北市選委會指出，初步審查結果合格份數不足門檻2萬4475份，12日已將初審結果提報中選會，後續中選會通知罷免案領銜人後，將有10天的補件期。

北市選委會受訪表示，立委林昶佐罷免案第2階段連署的初審沒有通過最低門檻，也就是3.1萬份連署書中，有效份數不足2萬4475份。後續將通報中選會，再由中選會通知領銜人查對結果，並自通知後的隔天起算，有10天時間進行補件。

北市選委會指出，後續的補件動作只要在10天內補到超過門檻的2萬4475份，即使通過，也將再進行一次查對動作，結果會在40天內出爐。

鍾小平上月受訪時表示，特別要感謝「清林散昶」團體領銜人周世雄，蒐集到2千多份連署書，也特別感謝金色力量主席童仲彥，蒐集到800多份，加起來一共3萬3000份的連署書，「我們有信心會通過，也希望公投能夠綁罷免。」

根據選罷法規定，在罷免案「提議」階段，提議人數門檻需達該選區1%以上；在罷免案「連署」階段，連署門檻需達該選區選舉人總數10%以上。

依2020年北市第五選區選舉人數24萬4748人估計，林昶佐罷免案二階連署門檻須達當地選舉人數的10％，因此，要在60天內達到2萬4000份連署書，才能進行罷免投票，最後需獲得6.1萬張同意票，罷免案即可過關。

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