罷昶第2階段連署沒過關　10天要衝2358份才過門檻

▲立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

罷昶團體日前送交第2階段的3.1萬份連署，北市選委會經40天的查對後，合格份數不足門檻2萬4475份，中選會已通知罷免案領銜人，罷免團體將有10天的補件期。根據統計，因不合規定而遭刪除的連署書達9431份，合格份數僅2萬2117份，距離規定門檻的份數還差2358份。

中選會表示，依規定，北市第5選舉區林昶佐立委罷免案，經查該選區前次選舉人總數為24萬4748人，故所詢第二階段的罷免案連署人之份數應達2萬4475人（份）以上。

而本案前經台北市選舉委員會偕同台北市政府戶政機關之查對結果，台北市選委會於今日剛函報中選會，至北市就連署人名冊的查對結果是：送件份數計3萬1548人（份），不合規定依法應予刪除而剔除者計9431人（份），故合格份數因此為2萬2117人（份），不足規定人數為2358人（份）。

中選會指出，收到台北市來函後，也將依法通知鄭大平先生應依公職人員選舉罷免法第83條之規定，於收到中選會通知之次日起10日内向台北市選舉委員會補提連署人名冊，再進行後續相關作業之處理，如補提後交北市查對、查對後再交中選會審定等程序。