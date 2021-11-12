罷昶二階連署不合格率達3成　黃捷嗆國民黨作弊：比我那次還高

記者賴文萱／高雄報導

無黨籍立委林昶佐罷免案進入第2階段連署，不過，市選委會初審結果，有效份數未達門檻2萬4475份。挺過罷免的高雄市議員黃捷今（12）日發文狠嗆國民黨丟臉，「十張連署書中，就有三張不合格，這是哪門子的民意？不合格率比我的罷免案26.83%、3Q罷免案15.87%都還要高。」





▲黃捷力挺林昶佐，狠嗆國民黨的惡質罷免戲碼演夠了，可以不要再演下去了。（圖／記者屠惠剛攝）

黃捷今天發文力挺林昶佐，狠嗆國民黨，十張連署書中，就有三張不合格，這是哪門子的民意？「不合格率比我的罷免案26.83%、3Q罷免案15.87%都還要高。這麼高的錯誤率，也證明林昶佐委員在中正萬華的民意基礎，是不容國民黨惡意操作的。」

黃捷說，昶佐委員的努力，選民都看在眼裡，國民黨的惡質罷免戲碼演夠了，可以不要再演下去了，請朱立倫主席停止惡質的罷免與公投，一起為台灣這塊土地做一點善事，回歸平靜團結的社會吧！

▲無黨籍立委林昶佐。（資料照／記者屠惠剛攝）

北市選委會今天指出，林昶佐罷免案第2階段連署的初審沒有通過最低門檻，也就是3.1萬份連署書中，有效份數不足2萬4475份，後續將通報中選會，再由中選會通知領銜人查對結果，並自通知後的隔天起算，有10天時間進行補件。

面對初審結果，林昶佐隨後也表示，這一年多來，看到全國罷免團體亂造連署書的案例層出不窮，也越來越明目張膽，第一階段針對他的罷免案的連署書，錯假率高達近20％，遠超過黃捷9.92％、陳柏惟14.07％，剛公布的第二階段錯假率又從陳柏惟的15.87％、黃捷的26.83％，到他現在又創下新高將近30％。