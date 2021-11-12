罷免林昶佐連署未過門檻　罷昶：10天補件期集結最大力量

▲罷免林昶佐團隊日前赴中選會遞交連署書。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

由鄭大平、鍾小平、童仲彥等人遞交的「罷免林昶佐」案，第2階段連署書初審未通過門檻。對此，罷昶公民團體發言人高毓安回應，接下來如有「10天內補件」的空間，將全力發揮公民力量，為罷免林昶佐第二階段，拼上最後一塊關鍵的拼圖，「以公民號召，集結最大力量」。

罷免團體在今年10月送交連署書3.1萬份到北市中選會。經過40天的查對後，北市選委會指出，初步審查結果合格份數不足門檻2萬4475份，12日已將初審結果提報中選會，後續由中選會通知罷免案領銜人後，將有10天的補件期。

北市選委會表示，罷免提案團體後續的補件動作只要在10天內補到超過門檻的2萬4475份，即算通過，將再進行一次查對動作，結果會在40天內出爐。

針對第2階段罷免連署有效份數不足，高毓安說，首先當然要感謝在地民代的努力，相信不管是鍾議員或是童前議員，都已經在時限內，毫無保留的展現自己的在地實力，為鄉親們爭了一口氣。

高毓安指出，對於公民團體來說，接下來如有「10天內補件」的空間，我們相信站在公民號召的角度，將能夠全力發揮公民的力量，為罷免林昶佐第二階段，拼上最後一塊關鍵的拼圖，「以公民號召，集結最大力量。前方道路艱辛，但我們仍在」。