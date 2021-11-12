被問會不會戒菸　陳時中笑回「你管比我太太還嚴」會慎重考慮

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心指揮官陳時中昨被爆出疫情期間與友人聚會飲酒、唱歌，再被爆在室內場合抽菸，有違反《菸害防制法》之嫌，陳時中昨坦言自己有抽菸習慣，但當日是否室內抽菸實在記不起來，今日再被媒體問及是否戒菸，他先笑回「你管比我太太還嚴」並表示「慎重考慮中」。

陳時中昨於指揮中心記者會被問及是否於室內吸菸，他回應「大家都知道我有抽菸，不過那天有沒有抽菸我實在記不起來」；陳時中也提到，抽菸的壞習慣確實是應該要改，不過改很久也改不掉。

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反菸團體董氏基金會昨日發佈聲明，有民眾來電批評與詢問陳時中部長在室內違規吸菸一事，董氏肯定部長專業能力絕不會因個人吸菸行為而折損，但違反菸害防制法規定，在禁菸場所吸食菸品，應該依法處分。

董氏聲明更沈痛指出，從部長室內違規吸菸的事件，我們可以知道戒除尼古丁的成癮有多麼的難為，貴為衛福部部長，一旦被尼古丁鉤癮，一樣難逃菸商的魔掌。

國民健康署長吳昭軍今天出席活動被問及是否會協助部長戒菸，他表示目前國內提供3000多家戒菸服務機構，當然可以借助一些心理諮商或藥物幫忙，「他願意的話我們就會協助」，至於是否有考慮請部長擔任戒菸大使，他表示要問部長意見，更笑說「戒菸單位也不一定要邀請他啊！」。針對戒菸與代言擔任戒菸大使，陳時中表示慎重考慮中。