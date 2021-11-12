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6年記者不幹了！回老家賣地瓜「銷售破億」網喊扯　她笑：其實不多

大陸記者劉朝麗轉行賣地瓜。（圖／翻攝自微博／山東商報）

▲大陸記者劉朝麗轉行賣地瓜。（圖／翻攝自微博／山東商報）

圖文／CTWANT

陸媒《山東商報》日前報導，曾擔任記者的劉朝麗在職場待了6年後，因懷念兒時烤地瓜的味道，辭職賣起了地瓜，今年銷售總額將突破億。消息一出，網友提出質疑，為何靠賣地瓜可以賺到這麼多錢。對此劉朝麗回應，「我們賣1個億其實並不多。」

根據陸媒《紅星新聞》報導，劉朝麗表示，銷售額破億的說法並不誇張，但大家的理解可能不太對，公司的經營模式，以及賣地瓜的所得利潤，與網友的理解與計算有出入，「我們賣1個億其實並不多，像我這樣返鄉創業、銷售農產品的同行，賣蘋果、賣橙子銷售額達到幾個億的其實非常多。」

6年記者辭職不幹了…回鄉賣地瓜「銷售破億」被質疑　她笑了：其實不多

▲大陸記者劉朝麗轉行賣地瓜。（圖／翻攝自微博／山東商報）

劉朝麗提到，有網友說，一天要賣3000多箱地瓜才能達到這個數額，事實上公司每天都能發出1至2萬箱。她說明，公司首先透過網購平台收購訂單，再根據訂單需求，倒推地瓜的供應量，「我們自己是沒有大規模種植地瓜的，只有300畝的示範基地，並在當地發展地瓜種植。」

劉朝麗指出，公司並非只在某一個村鎮種植，而是在全國發展種植，否則無法滿足365天全國供應的銷售需求，「我們從南方種到北方，廣州、湛江、雲南、安徽、河南、河北、山東都有我們的種植訂單，所以從這個角度而言，網友的理解也沒有錯，一個地方是沒有辦法滿足那麼多需求的。」

她笑說，「公司在多個網購平台、社交媒體平台均有銷售渠道，也有網紅做直播帶貨。」劉朝麗認為，農產品銷售的難點，其實是缺乏從生產到銷售中間的供應環節，她與團隊所加入的，正是供應鏈的力量，解決供求之間的跳板問題。

新聞曝光後引起討論，許多人留言「收拾收拾辭職吧，我打算去賣土豆了」、「又是一個小目標了」、「我還是不相信」、「如果她是個男的就沒人質疑了」、「又想騙我辭職去種地」、「她賺的利潤，應該很大部分給天貓平台賺走了」。

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