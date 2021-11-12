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孕婦大出血急赴醫遇出遊車陣　警開道5分鐘到院

▲桃園市吳姓男子日前因黃姓女友懷孕5週突然下體大量出血，緊急向中壢警方求助開道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市吳姓男子日前因黃姓女友懷孕5週突然下體大量出血，緊急向中壢警方求助開道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子日前因懷孕5週的黃姓女友腹部極度不適且下體大出血，緊急請巡邏警車幫忙開道，員警立即鳴笛開道，短短5分鐘內順利趕抵醫院救治，醫師緊急打針止血並投以安胎藥，順利保住腹中胎兒性命，吳男與黃女隊員警及時協助感謝再三。

▲桃園市吳姓男子日前因黃姓女友懷孕5週突然下體大量出血，中壢警方獲悉後協助開道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市吳姓男子日前因黃姓女友懷孕5週突然下體大量出血，中壢警方獲悉後協助開道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，住在觀音區草漯地區的19歲黃姓女子本月7日下午突然腹部劇痛，且下體大量出血，吳姓男友發現後趕緊開車送醫，但因適逢假日車潮眾多塞在趕往醫院車陣中，後來緊急打電話給110求助，大崙派出所巡佐袁華春、警員王卲倫，聽聞後立即鳴笛趕往吳男所在的中壢區中正路三段與高鐵南路四段會合。

▲桃園市黃姓女子懷孕5週腹部不適，中壢警方協助開道順利趕抵醫院治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓女子懷孕5週腹部不適，中壢警方協助開道順利趕抵醫院治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警車抵達後立即開啟警示燈與鳴笛協助開道，車陣中車輛紛紛避開讓道，僅5分鐘順利將吳男與黃女送達醫院，經院方緊急施打止血針與投以安胎藥急救，緩解黃女腹痛與出血狀況，也順利保住腹中胎兒，吳男、黃女對於警方熱心服務感謝不已。

▲桃園市黃姓孕婦腹部不適，中壢警方協助開道協助送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓孕婦腹部不適，中壢警方協助開道協助送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局分局長陳百祿表示，警察工作範疇廣泛，有更多是在為民服務工作，警政署官網紀錄統計，每天各地都有第一線警察，默默幫助民眾解決問題與處理狀況；本件事故員警在勤務中獲報第一時間迅速趕赴現場，就當時狀況做出妥善處置，即時伸出援手，協助民眾身體不適順利將其護送就醫，充分發揮了警察助人的精神。

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