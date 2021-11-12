認了無罩開唱餐廳「可能在內湖」！陳時中：越問我壓力越大

▲中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者許敏溶／台北報導

衛福部長陳時中無罩喝酒唱歌影片外流，掀起各界熱議，事件持續延燒，媒體人朱凱翔爆料，影片地點應該在內湖，陳時中今（11日）回應，「內湖區確實有可能、就是餐廳」，但陳也表示，不知道是誰拍的，也不知情；媒體追問會不會有陰謀論或有明顯壓力？陳時中回應，「你們越問我壓力越大，越感到有陰謀感覺。」

網路近日瘋傳陳時中在餐會上未戴口罩，且喝酒拿著麥克風唱歌的45秒影片，更被爆出室內抽菸，陳時中日前已經回應，該影片拍攝時間在去年6月15日，而且唱了2首歌就離開。

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陳時中去年參加餐宴，喝酒、臉紅嗨唱的46秒短片現在遭瘋傳，沒維持社交距離還「無罩」引發爭議，媒體人朱凱翔透過臉書粉專「不演了新聞台」發文，陳時中影片中的地點，就是位於台北市內湖區的餐廳「Meat Store」餐廳包廂。根據「Meat Store」粉專介紹，該店是「義大利和美國進口肉品專門店&義式牛排館，台灣唯一道地的義大利冷切肉批發商」。

對此，陳時中今天表示，「內湖區確實有可能、就是餐廳」，但陳也表示，不知道是誰拍的，也不知情，去那場合是基於禮貌。

媒體詢問陳時中，發生這樣事情會再避嫌？影片誰拍的知道嗎？陳時中表示，「我當然是不知情啊」，但事實上，這些也都沒什麼，每次我出席拍影片照片的人都非常多，不知道是誰拍的，去那場合是基於禮貌。



媒體追問，參加餐聚，旁邊拍手群眾都沒戴口罩違反防疫規定，會不會有陰謀論或有明顯壓力？陳時中回應，「你們越問我壓力越大，越感到有陰謀感覺。」

▼陳時中參與私人聚會飲酒唱歌，現場還有重量級人物郭台強，另一名女子為前1111人力銀行執行長。（圖／翻攝網路）

