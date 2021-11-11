78歲老色狼大賣場襲臀女店員　 瞎掰「血糖高」被監視器狠打臉

▲桃園市張姓男子去年10月間在桃園區某賣場購物，見女店員理貨時，趁機徒手觸碰臀部，女店員調閱監視畫面確認張是刻意襲臀提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子去年10月間在桃園市某賣場購物，見女店員在超商貨架旁整理商品時，趁其不備之際，徒手觸碰女店員臀部後快步離開，女店員直覺被觸犯後調閱監視畫面，確認張男是刻意徒手襲臀憤而報警提告；張男在檢警偵訊時否認犯行，辯稱當天血糖高，身體不適不清楚發生甚麼？桃園地院法官審訊時，張男改口坦承犯行，審結依涉犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處拘役30日，得易科罰金，本案還可上訴。

檢警調查，78歲的張姓男子去年10月29日上午11時許，在桃園市某賣場購物時，見1女店員在店內走道上整理貨架商品，竟乘其背對著不及抗拒，以左手觸摸其臀部，隨後快步離開，仍佯裝購物四處閒逛；女店員直覺張男是刻意觸碰，當下立即調閱賣場內監視器錄影畫面與張男結帳時提供會員資料，確認張是刻意襲臀，立即報警提告。

桃檢複訊時，張男坦承當天有經過女店員身旁，但矢口否認有何性騷擾犯行，辯稱不記得當時的情況是為什麼，他的左手不小心往下擺。後來又改口，他有血糖高紀錄，當天拉肚子又頭暈精神不集中且身體不舒服，不知道發生此事等語。

檢方勘驗賣場錄影光碟，發現張男以左手持商品從貨架走道右後方出現，見女店員在走道左方整理商品，刻意將左手所持商品換至右手，經過女店員身後即短暫停頓並以左手掌後擺碰觸其臀部，隨後繼續張望左右貨架上商品且以穩定步伐步行離去，並無精神不佳或步態不穩等情，檢方偵結依違反性騷擾防治法，向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官認為，女性臀部乃女性極為私密身體部位，尚非他人所得任意碰觸，未經當事人同意而由他人刻意觸摸，足以引起當事人嫌惡且有遭受強烈冒犯之感，應認屬性騷擾無疑；法官審酌張男為滿足一己私欲，趁女店員不及抗拒之際，任意觸摸臀部之私密身體部位，欠缺尊重個人對於身體自主權利之觀念，造成其心理傷害、不安全感。惟念張犯後坦承犯行，態度尚可，審結依涉犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，處拘役30日，如易科罰金，以1仟元折算1日。

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