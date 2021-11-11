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黑幫討債遭比特犬咬傷　砸店砸車洩恨！特警拘捕14人到案

▲桃園市刑大日前接獲情資，邱姓男子自立竹聯幫太極堂中壢分會龍岡組，對外招兵買馬後向被害人暴力討債，警方特勤小組前往查緝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市刑大日前接獲情資，邱姓男子自立竹聯幫太極堂中壢分會龍岡組，對外招兵買馬後向被害人暴力討債，警方特勤小組前往查緝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子成立竹聯幫太極堂中壢分會龍岡組，對外招兵買馬並自封為組長，日前為追討債務，涉嫌持槍強押對方逼債恐嚇，還前往被害人公司砸店恐嚇，但過程中卻遭飼養比特犬咬傷右大腿，心生怨恨下再次率眾砸店與車輛等洩恨；桃園市刑大報請桃園地檢署檢察官指揮，會同新北、新竹縣刑大聯手偵辦，9日拘提邱男等14人到案，起獲空氣槍3支、番刀1把等證物，全案依違反組織犯罪防制條例等罪移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市刑大查獲邱姓男子向被害人暴力討債，警方查出邱男率眾到被害人公司砸店。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市刑大日前接獲情資，邱姓男子自立竹聯幫太極堂中壢分會龍岡組，對外招兵買馬後向被害人暴力討債，警方查出邱男率眾到被害人公司砸店。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，47歲的邱姓男子成立竹聯幫太極堂中壢分會龍岡組後，平日擁搶自重，以暴力討債、恐嚇取財、販賣毒品牟利，日前為追討陳姓被害人債務，趁其獨自外出時，持槍強押到中壢區某處鐵皮屋拘禁，過程中為追討債務涉嫌亮槍恐嚇與毆打，逼迫陳還錢。

▲桃園市刑大查獲邱姓男子涉嫌聚眾滋事與暴力討債，邱男討債過程還遭對方飼養比特犬咬傷右大腿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市刑大查獲邱姓男子涉嫌聚眾滋事與暴力討債，邱男討債過程還遭對方飼養比特犬咬傷右大腿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

邱男發現陳姓被害人家中經營公司，經濟條件頗佳，邱自稱是某保險公司人員，登門要求對方加保，沒想到反遭其飼養的比特犬咬傷左大腿，留下明顯傷痕，邱心生怨恨下，找來同夥分持棍棒到陳開設公司砸毀車輛等物品洩恨，陳事後向警方報案提告。

▲桃園市刑大查獲邱姓男子擁槍暴力討債，起獲改造手槍等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市刑大查獲邱姓男子擁槍暴力討債，起獲改造手槍等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局刑大接獲情資後，向桃園地檢署檢察官呈報指揮偵辦，會同新北市金山警分局、新竹縣刑大隊聯手偵辦蒐證，本月9日由桃檢指揮，聲請拘票與搜索票後兵分多路循線拘捕邱男等14人到案，當場起出空氣槍3把、番刀1把等證物，偵訊後依組織犯罪防制條例等罪嫌將邱男等移送桃檢偵辦，並擴大追查是否涉及其他刑案。

▲桃園市刑大查獲邱姓男子擁槍暴力討債，起獲改造番刀等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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