國安私菸案外案！藍委爆「大咖癮君子名單」　總統府怒告結果曝

▲國安特勤爆出夾帶私菸後國民黨立委曾銘宗指出，有來自總統府檢舉信向他爆料府內有癮君子名單。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

總統蔡英文2019年間出訪加勒比海友邦返國後，爆出國安特勤夾帶私菸入境，國民黨立委曾銘宗加碼爆料，有總統府幕僚向他爆料府內及機要人員有所謂的「癮君子名單」涉入私菸，對此當時由總統府秘書長辦公室主任游尚儒代表，對曾銘宗提出加重誹謗罪告訴，台北地檢署調查後，認定曾銘宗是對公共事務之評論，今將曾銘宗處分不起訴。

2019年7月間國安局少校警衛官吳宗憲藉總統蔡英文出訪勤務走私10009條香菸，當時國民黨立法院黨團召開記者會，黨團總召曾銘宗記者會上稱接獲以「總統府信封」寄出檢舉信。

他進一步指出，爆料信內容，買私菸有一部分經費，來自特勤人員的公積金跟犒賞金，其中來源包含國務機要費，而這筆款項的結餘，久而久之形成「小金庫」，更是私菸案侍衛人員用來買部分香菸的錢，並非是刷卡等自行出錢。

爆料信更提供總統府內「癮君子名單」，包括總統蔡英文、總統府辦公室編審蔡立民、總統府秘書長辦公室主任游尚儒、總統府秘書長辦公室參議謝博任、總統府副秘書長劉建忻、總統府發言人黃重諺、總統府發言人丁允恭、總統府第三局局長李南陽以及總統府政風處處長蕭湘寧都在抽菸名單內，甚至還詳列他們在總統府內的吸菸地點。

當時總統蔡英文以「確實有些荒腔走板」做出回應，總統府更發聲明表示，國民黨團以府內人員或有吸菸習慣，惡意連結本案，但相關資訊錯誤百出，且不論相關人員是否吸菸，國民黨團指稱「名單上人員接受特勤人員貽贈公款私菸」，為不實抹黑，被點名人員皆未接受過特勤人員饋贈菸品。

對此，同年8月由總統府秘書長辦公室主任游尚儒代表，委任律師黃帝穎正式向散佈不實訊息的國民黨立委曾銘宗提出加重誹謗罪的告訴，並在台北地檢署完成遞狀。

檢方調查後，認為曾的言論是就檢舉信內容陳述，並無毀謗意圖，至於記者會上的字卡也是按照檢舉信內容製作，而他立委身分，本來就有參與公共事務資格，並針對大家關切公共議題提出主觀意見或評論，主觀上並無散播不實訊息的犯意，今將他不起訴。