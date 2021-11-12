快訊／向心夫妻涉發展組織「共諜案」　北檢偵辦2年結果出爐

▲香港籍向心夫妻涉嫌在台發展組織案件偵查結果出爐。（資料圖／ETtoday新聞雲）

記者黃宥寧、劉昌松／台北報導

中國創新公司負責人向心、龔青夫婦，因捲入澳洲共諜王立強案，從2019年底在台遭限制出境，日前被依洗錢罪起訴，正由法院審理中，檢調持續偵辦向心夫妻涉嫌在台為大陸發展組織案件，台北地檢署歷時2年偵查結果出爐，無積極證據證明向心、龔青以中國創新公司、中國趨勢公司及子、孫公司的商業行為至台灣從事國家安全法的發展組織犯行，故不起訴處分。

2019年間，男子王立強（Wang Liqiang，音譯）接受澳洲電視節目訪問，自稱被香港的中國創新公司吸收當間諜，在台灣吸收組織網軍，影響台灣選舉，王立強隨後遭澳洲司法單位偵辦，台灣檢調單位也在同年11月24日，將正要離開台灣的中國創新負責人向心、龔青夫妻攔下，隨即展開偵訊後限制出境。

原名向念興的向心在大陸從軍，曾先後任職中國北方工業集團、大陸國家機械工業委員會、大陸國家科學工業委員會，官拜中校退伍後，入籍香港改名向心，開設中國創新投資等公司，他的妻子龔青原本也是國家科學工業委員會所屬的「北京現代軍事雜誌社」美術編輯。

檢調查出，向心夫妻近年多次以商務身分來台，短短幾年就在台北市信義路五段買下豪宅，出租給1間網路行銷公司，但實際住在裡面的，是1名大陸籍蘇姓男子，因身分可疑，檢察官在案發之初，也立即將蘇男限制出境。

儘管向心夫妻和蘇男都矢口否認在台從事間諜活動，向心更表示，因為喜歡台灣環境，所以在台投資不動產，不過檢察官另案查出，向心用來在台置產的資金折合台幣約7.5億元，根本是國太投資控股集團在大陸吸金的犯罪所得，已在2021年4月間，先依洗錢罪起訴向心夫妻。