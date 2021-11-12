　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台肥轉投資陸廠慘賠　前立法院副院長鍾榮吉涉背信遭約談

▲▼台肥公司轉投資旭昌化學大陸設廠背信案，前董事長鍾榮吉。（圖／記者劉昌松攝）

▲前台肥董事長鍾榮吉因投資大陸設廠案遭檢調約談（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣肥料公司(1722)在8年前轉投資到大陸設廠，不但失敗收場，還因為幫轉投資公司擔保貸款，平白多損失了數百萬美金，檢調懷疑，當年台肥董事會決策過程有弊端，10日依涉嫌違反《證交法》特別背信等罪嫌，約談當時的台肥董事長、前立法院副院長鍾榮吉，以及台肥派駐旭昌董事長周偉馨等人，由台北地檢署檢察官漏夜複訊。

鍾榮吉原為國民黨籍，2000年總統大選時加入親民黨擔任秘書長，曾任第6屆立法院副院長，2008年卸任後，接掌當時已完成民營化的台肥董事長寶座，現年已78歲的鍾榮吉10日深夜被移送北檢時，看起來步履輕鬆、精神飽滿。

▲▼台肥公司轉投資旭昌化學大陸設廠背信案，台肥派駐旭昌董事長周偉馨。（圖／記者劉昌松攝）

▲當年台肥派駐旭昌的董事長周偉馨。（圖／記者劉昌松攝）

前立委蘇治芬曾向媒體爆料，台肥在2013年與晉群公司合資成立「旭昌化學公司」，準備在大陸昆山設立電子級化學品廠，但台肥握有51%的股權，卻無法主導掌控旭昌經營，結果旭昌虧損連連，不僅賠掉15億股本(5千萬美元)，還得向銀行申貸1000萬美元，並由台肥公司出面擔保。

▲▼台肥公司轉投資旭昌化學大陸設廠背信案，台肥前董事胡興華。（圖／記者劉昌松攝）

▲前台肥官股董事胡興華。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報追查，懷疑台肥董事會在旭昌投資案的決策過程存有弊端，造成台肥投資失敗之外，又因擔保損失數百萬美元，懷疑全案涉及《證交法》特別背信等罪嫌，因此由台北地檢署指揮調查局台北市調處，在10日約談鍾榮吉、周偉馨、當時台肥前董事胡興華等多人到案釐清。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

曹興誠也被騙！昱冠資訊假財報詐投資5億　董座自首曝犯案動機

「神仙水」索命！老公深夜「中邪流鼻血」　妻睡醒驚見已斷氣

張安樂保鑣涉「假鈔換匯」詐騙起訴　率眾砸店傷客無人提告

►激殺2.2折起！不沾鍋、濾水壺、洗衣精通通大特價

►Apple AirPods Pro激殺5990元！

ET快訊
正妹YouTuber打疫苗跪地「野獸搖」　14小時副作用浮現
八點檔男星爆粗口「轟瑪莎惡少」：已成年還要父母道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台肥轉投資陸廠慘賠　前立法院副院長鍾榮吉涉背信遭約談

竹聯幫主「么么」72歲壽宴席開67桌！400人到場祝賀　北市警戒備

快訊／新北中和街頭強盜案！男子遭3煞搶「千萬現金」尖叫救命

東華20歲女大生自摔「臟器外露」亡　校園2年車禍超過60起

前房仲上網賣總統個資1000元！2年狂撈500萬「疑政府流出機密」

瑪莎惡少出國比賽奪亞軍！爸再提高爾夫球　遭網灌爆「想洗白？」

上傳私密照成性剝削案大宗　專家：家長提醒學童勿拍勿傳

無酒可喝！瑪莎拉蒂惡少收押首夜　第一餐日式滷肉+青菜+肉羹

瑪莎惡煞被肉搜　警方巡邏戒備　防正義魔人討公道

男大生曾甜喊「要讓媽過好日子」　母曝貼心兒將來要做這件事

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

通緝犯求警察「給我點時間道別」　淚送妻小：怕出獄後兒不認識我

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

瑪莎惡少張敦量媽媽下跪道歉 　「年輕人就是這樣」：是我沒教好

醉男清晨騎車「酒測值高達1.37」　警察嚇到結巴：你...是喝多少啦？

前駐泰代表李應元病逝享壽68歲　8月才請辭！最後身影「瘦一大圈」

台肥轉投資陸廠慘賠　前立法院副院長鍾榮吉涉背信遭約談

竹聯幫主「么么」72歲壽宴席開67桌！400人到場祝賀　北市警戒備

快訊／新北中和街頭強盜案！男子遭3煞搶「千萬現金」尖叫救命

東華20歲女大生自摔「臟器外露」亡　校園2年車禍超過60起

前房仲上網賣總統個資1000元！2年狂撈500萬「疑政府流出機密」

瑪莎惡少出國比賽奪亞軍！爸再提高爾夫球　遭網灌爆「想洗白？」

上傳私密照成性剝削案大宗　專家：家長提醒學童勿拍勿傳

無酒可喝！瑪莎拉蒂惡少收押首夜　第一餐日式滷肉+青菜+肉羹

瑪莎惡煞被肉搜　警方巡邏戒備　防正義魔人討公道

男大生曾甜喊「要讓媽過好日子」　母曝貼心兒將來要做這件事

蘇治芬道別「黑名單勇士」！29年前舊照追憶他用笑容面對一生

瑪莎惡少打人「讓爸媽慘了」！食品公司遭檢舉違建　縣府要查了

台肥轉投資陸廠慘賠　前立法院副院長鍾榮吉涉背信遭約談

美妝雙11優惠懶人包！嬌蘭24K粉底、平衡油55折起　蘿拉蜜思氣墊買1送1

德國單日確診「首破5萬」　擬實施防疫新限制：安度這個冬季

陳時中喝酒嗨唱影片誰拍的？　她一看驚「傳播妹被滲透」

謝霆鋒「懸空搖呼拉圈」還能悠閒滑手機！　網看傻：這是魔法吧？

阿翰模仿房東阿姨被指「撞臉蔡壁如」！　氣炸回嗆：我不是檳榔餒

竹聯幫主「么么」72歲壽宴席開67桌！400人到場祝賀　北市警戒備

整團平均近170公分　桃園雲豹「電豹女」逆天長腿吸睛

麻衣打破沉默駁離婚「內幕起底」！　嫁王泉仁7年私下互動曝光

社會熱門新聞

瑪莎3惡少逞凶！辦案警稱「只能告一個」

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

快訊／女大生校內騎車自撞！臟器外露亡

惡少爸再提高爾夫球　遭網灌爆：想洗白？

瑪莎惡少當兵打同袍　受害者警父說話了

快訊／瑪莎惡少母現身喊「年輕人就是這樣」：很抱歉

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

快訊／瑪莎惡少事件！分局長記過、偵查隊長拔官

瑪莎拉蒂惡少收押首夜　吃日式滷肉青菜肉羹

瑪莎惡少「淨水器二代」喊沒動手　母鞠躬道歉

即／新北街頭強盜案！3煞搶千萬現金逃逸

快訊／瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父09:30代子謝罪

瑪莎惡少爸9度鞠躬！宋母淚「如果道歉可解決」：為何不放過我兒

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸：可能我平常管教太嚴格

更多熱門

相關新聞

光洋科董座之爭　總經理遭質疑操縱股價

光洋科董座之爭　總經理遭質疑操縱股價

光洋應用材料科技股份有限公司董事會上周決議，由董事玉璟公司代表王炯棻接任董事長，但光洋科總經理黃啟峰8日發布重訊，質疑王炯棻的代表性，認為更換董座的決議無效，對此，玉璟公司痛批黃啟峰發布不實重訊，並在9日向檢調單位檢舉黃啟峰，涉嫌違反《證交法》意圖影響光洋科股價而散布不實流言及資訊。

坑殺投資人套利4238萬　基金經理人下場曝

坑殺投資人套利4238萬　基金經理人下場曝

三中案唯一有罪　蔡正元私吞2.8億買豪宅繳卡費

三中案唯一有罪　蔡正元私吞2.8億買豪宅繳卡費

三中案無罪後　馬英九還有這2案偵辦中

三中案無罪後　馬英九還有這2案偵辦中

即／馬英九無罪！　三中案一審結果出爐

即／馬英九無罪！　三中案一審結果出爐

關鍵字：

台肥旭昌化學轉投資晉群擔保鍾榮吉周偉馨胡興華證交法背信特別背信

讀者迴響

熱門新聞

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

瑪莎3惡少逞凶！辦案警稱「只能告一個」

超濃「魚腥味響屁」狂放！人夫拖20年　醫嘆：已晚期

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

台南名店他狂打29通訂位！當地人求低調

快訊／女大生校內騎車自撞！臟器外露亡

惡少爸再提高爾夫球　遭網灌爆：想洗白？

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

李妍瑾直播哭到變土石流！帶貨遭廠商「打電話辱罵」

瑪莎惡少當兵打同袍　受害者警父說話了

Gino爆粗口轟瑪莎惡少：已成年，還要父母道歉

快訊／李應元胰臟癌病逝　享壽68歲

李應元罹胰臟癌病逝！醫揭「5大危險因子」：感覺到痛已晚期

差1字遭出征！「百佳食品」奇招神化解

更多

最夯影音

更多
恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證
瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面