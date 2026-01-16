噁男虧正妹OL「30歲沒通開」突襲強吻　她超崩潰洗碗精狂刷嘴

▲性騷擾示意圖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名在監測公司上班的正妹OL小莉（化名），遭色狼同事劉姓男子傳訊騷擾，內容極其低級，不僅約開房，還調戲她「要不要幫妳通一下？」小莉隱忍蒐證準備反擊，沒想到去5月下班前，竟遭劉男突襲強吻臉頰，小莉當場崩潰，回家後瘋狂用洗碗精刷嘴去汙，並憤而報警，高雄地院審理後，依性騷擾罪判處劉男徒刑3月，民事部份則須賠償8萬元。

判決指出，小莉與劉男派駐在同單位負責監測工作，劉男見小莉貌美竟心生邪念，頻頻發動簡訊攻勢，內容包括「好想看你衣服下的樣子」、「月底沒工作，要不要去汽車旅館」等。最噁心的是，劉男竟嘲諷小莉：「妳都30歲了還沒被通，要不要幫妳通一下？」言詞極盡挑逗與侮辱。

前年5月20日傍晚，小莉正準備收東西下班，劉男突然衝上前一把拉住小莉，雙手捧住她的臉就強行親吻。小莉被這突如其來的「驚悚一吻」嚇到魂飛魄散，拚命推開對方後落荒而逃。

「真的太噁心了！」 小莉事後向友人哭訴，回到家第一件事就是衝進廚房，抓起洗碗精對著嘴巴瘋狂刷洗，試圖洗掉劉男留下的惡臭殘留感，並隨即傳訊向母親與主管告狀。

公司介入調查後，劉男起初坦承犯行，卻在懲處出爐前搶先遞辭呈「閃人」，小莉不甘受辱報警討公道，劉男到了法院翻臉不認帳，還辯稱測謊報告不能當證據。

法官審理後認為，小莉受審時情緒激動且證詞一致，加上劉男事後曾向主管認錯，證據確鑿，當場「打臉」劉男的狡辯。法官痛批劉男不尊重女性性自主權，行為惡劣，判處3個月徒刑，得易科罰金，可上訴。民事部份，小莉求償20萬元，法官則判賠8萬元。