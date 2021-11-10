曹興誠也被騙！昱冠資訊假財報詐投資5億　董座自首曝犯案動機

▲昱冠資訊假財報詐騙投資案，前聯電董事長曹興誠也是受害人。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

前昱冠資訊公司董事長江建正，因公司連年虧損，急欲重振業務，從2017年起，指使公司主管製作假財報，營造AI事業前景可期，可望上市櫃等美夢吸引投資，包括聯電曹興誠、京元電李金恭、可成洪水樹等大老闆都誤信而掏錢入股，詐欺金額達5億元，江建成日前自首，昨被台北地檢署約談後諭令200萬元交保。

江建正的前妻是前總統府秘書長廖了以的大女兒廖敏旬，廖女也是昱冠公司的董事，雄厚的政治背景為江建正增加不少招攬投資的說服力，不過在假財報詐騙事件爆發後，江已和廖女離婚，不過據了解，目前尚無明確事證顯示廖女涉案。

檢調獲報，江建正在2011年間成立昱冠資訊公司，經營人工智慧(AI)、智慧物連網等開發與服務，不過公司營運表現一直不佳，江建正急需資金周轉，開始向身邊的大老闆們遊說投資，到了2016年間，更進一步用假財報美化獲利，進而吸引到可成公司簽約合作，除了可成和京元電不少高階主管紛紛入股，聯電曹興誠也以個人身分投資。

但在2021年間，可成接獲檢舉，昱冠提供的財報都是假的，江建正眼看詐術曝光，向台中地檢署自首，坦承一開始只是想吸引投資，相信資金到位就可開始賺錢，只是沒想到業績完全沒有好轉，只好硬著頭皮繼續造假。

全案經被害人檢舉提告後，移由台北地檢署指揮調查局台北市調處追查，初估整個詐騙金額累積達5億元，但江建正認為其中部分投資人是聞風而來，並非他去招攬的，檢調10日約談江等昱冠公司職員漏夜訊問後，先諭令4名被告各以200萬到10萬不等交保，並持續清查投資人受騙情形。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

「擦擦筆支票」跳票25億 證券董座控遭詐欺結果出爐

囂張小三！登門割腕逼離婚 拿安全帽打元配還提告

國防大學「4分鐘春宮片」狂竄 他轉傳卻因部隊「這規定」 逃責