「神仙水」索命！老公深夜「中邪流鼻血」　妻睡醒驚見已斷氣

記者劉昌松／台北報導

曾姓女子去年疑似和老公一起服用液態搖頭丸「神仙水」後，發現老公胡言亂語像中邪，還會流鼻血，趕緊打電話請吳姓友人到家裡幫忙，一起餵老公鎮靜劑後就放著沒管，隔天曾女醒來發現老公斷氣，嚇得報警，家屬控告曾、吳延誤就醫涉嫌過失致死，台北地檢署調查老公是因跌倒顱內出血嚴重暴斃，10日以罪嫌不足處分不起訴。

2020年10月初，台北市警方接獲報案，有男子暴斃陳屍家中，前往查看發現，男子身上沒有明顯外傷，現場沒有打鬥痕跡，經法醫相驗解剖，男子體內沒有毒品反應，後腦杓有疑遭重擊或重摔導致硬腦膜下出血，應為致命為因。

檢察官為了追查男子是否遭家暴、傷害致死，詢問曾女事發經過，曾女吞吞吐吐表示，事發前一天，和老公在家中一起服用含二級毒品成分的「神仙水」，之後老公自己跌倒，之後留著鼻血胡言亂語，神情恍惚，她看了覺得害怕，先打電話給夫妻共同的醫師朋友，對方沒接，她再打給另1名吳姓友人前往協助。

▲神仙水成分為二級毒品，服用會有昏睡、胡言亂語、妄想等行為。（圖／翻攝新竹縣政府網站）

吳姓友人則表示，這對夫妻過去就常吸毒，不少朋友因為勸不動，逐漸疏於聯繫，那天曾女LINE她說老公像是中邪，她當下直覺是又來了，到曾女家中時劈頭就問「是不是又嗑」，曾女也有承認，而曾女老公的行為真的像是吸毒後反應，因此餵了些安眠藥、鎮定劑就離開。

此外，曾女夫妻倆的友人證稱，曾女老公過去就常莫名其妙自己跌倒，大家都習以為常，檢察官調閱病歷，果然事發前2天，死著才因跌倒撞斷門牙去找過牙醫就診，儘管曾女老公的家屬質疑，無論是服毒過量或跌倒致死，曾、吳都涉嫌延誤協助就醫的過失致死罪，但檢察官認為無證據顯示2人當時知道死者已處於危險狀態，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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