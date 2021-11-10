　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「神仙水」索命！老公深夜「中邪流鼻血」　妻睡醒驚見已斷氣

記者劉昌松／台北報導

曾姓女子去年疑似和老公一起服用液態搖頭丸「神仙水」後，發現老公胡言亂語像中邪，還會流鼻血，趕緊打電話請吳姓友人到家裡幫忙，一起餵老公鎮靜劑後就放著沒管，隔天曾女醒來發現老公斷氣，嚇得報警，家屬控告曾、吳延誤就醫涉嫌過失致死，台北地檢署調查老公是因跌倒顱內出血嚴重暴斃，10日以罪嫌不足處分不起訴。

2020年10月初，台北市警方接獲報案，有男子暴斃陳屍家中，前往查看發現，男子身上沒有明顯外傷，現場沒有打鬥痕跡，經法醫相驗解剖，男子體內沒有毒品反應，後腦杓有疑遭重擊或重摔導致硬腦膜下出血，應為致命為因。

檢察官為了追查男子是否遭家暴、傷害致死，詢問曾女事發經過，曾女吞吞吐吐表示，事發前一天，和老公在家中一起服用含二級毒品成分的「神仙水」，之後老公自己跌倒，之後留著鼻血胡言亂語，神情恍惚，她看了覺得害怕，先打電話給夫妻共同的醫師朋友，對方沒接，她再打給另1名吳姓友人前往協助。

▲▼神仙水也稱液態搖頭丸，成為為二級毒品，服用會產生昏睡、暈眩、胡言亂語、妄想等行為。（圖／翻攝新竹縣政府網站）

▲神仙水成分為二級毒品，服用會有昏睡、胡言亂語、妄想等行為。（圖／翻攝新竹縣政府網站）

吳姓友人則表示，這對夫妻過去就常吸毒，不少朋友因為勸不動，逐漸疏於聯繫，那天曾女LINE她說老公像是中邪，她當下直覺是又來了，到曾女家中時劈頭就問「是不是又嗑」，曾女也有承認，而曾女老公的行為真的像是吸毒後反應，因此餵了些安眠藥、鎮定劑就離開。

此外，曾女夫妻倆的友人證稱，曾女老公過去就常莫名其妙自己跌倒，大家都習以為常，檢察官調閱病歷，果然事發前2天，死著才因跌倒撞斷門牙去找過牙醫就診，儘管曾女老公的家屬質疑，無論是服毒過量或跌倒致死，曾、吳都涉嫌延誤協助就醫的過失致死罪，但檢察官認為無證據顯示2人當時知道死者已處於危險狀態，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

囂張小三！登門割腕逼離婚　拿安全帽打元配還提告

國防大學「4分鐘春宮片」狂竄　他轉傳卻因部隊「這規定」 逃責

曹興誠也被騙！昱冠資訊假財報詐投資5億　董座自首曝犯案動機

ET快訊
陳時中喝酒唱歌「沒戴口罩」！長髮辣妹陪喝影片曝光　衛福部回應
暴打男大生　瑪莎拉蒂惡煞：有喝酒「才想定孤枝」
吃火鍋「掉入5大陷阱」胖死　專家黑名單曝光了
神仙水索命！老公深夜「中邪流鼻血」　妻睡醒驚見已斷氣
交往十年「想懷孕都失敗」　她被男友一舉動搞崩潰：我腦充血
LINE免費貼圖來了　限時25款快下載！
瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝！愛重訓健身　臉書大曬名車炫富

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

暴打18歲男大生　瑪莎拉蒂惡徒認了「想定孤枝」：下手太重

「神仙水」索命！老公深夜「中邪流鼻血」　妻睡醒驚見已斷氣

玉山主峰線步道下冰霰+結冰濕滑　管理處籲遊客切勿涉險通過

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝！熱愛重訓健身　臉書大曬名車炫富

3人登頂玉山「膝蓋疼痛求救」　警消4人摸黑上山救援

連自己人都看不下去！瑪莎拉蒂3煞「非現行犯」逍遙4天　資深警怒了

參與更保25年獲表揚　台新董座吳東亮籲更生人勇者無懼向前行

快訊／高雄捷運巨蛋站「火災警報大響」！高捷查看後道歉了

台中3煞虐打男大生！瑪莎拉蒂車主被起底是「彰化食品業富二代」

曹興誠也被騙！昱冠資訊假財報詐投資5億　董座自首曝犯案動機

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

通訊行報案！警「急衝現場」搶救　男驚醒傻眼：只是辦個門號而已

俄男賣虛擬幣...他拿28萬現金面交　只有「1張是真鈔」驚覺露餡急跳車！

被爆欠債！顏清標親上火線回應 強調一生重情義「絕不落井下石」

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

暴打18歲男大生　瑪莎拉蒂惡徒認了「想定孤枝」：下手太重

「神仙水」索命！老公深夜「中邪流鼻血」　妻睡醒驚見已斷氣

玉山主峰線步道下冰霰+結冰濕滑　管理處籲遊客切勿涉險通過

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝！熱愛重訓健身　臉書大曬名車炫富

3人登頂玉山「膝蓋疼痛求救」　警消4人摸黑上山救援

連自己人都看不下去！瑪莎拉蒂3煞「非現行犯」逍遙4天　資深警怒了

參與更保25年獲表揚　台新董座吳東亮籲更生人勇者無懼向前行

快訊／高雄捷運巨蛋站「火災警報大響」！高捷查看後道歉了

台中3煞虐打男大生！瑪莎拉蒂車主被起底是「彰化食品業富二代」

曹興誠也被騙！昱冠資訊假財報詐投資5億　董座自首曝犯案動機

富邦金前10月賺1358.15億　續居金控獲利王！

陳時中喝酒唱歌「沒戴口罩」45秒影片曝光　衛福部回應了

韓國COVID-19「重症病例」飆新高　當局疾呼接種追加劑

台中大媽「強佔球場跳舞」！小一童投球遭趕走：我們跳十幾年了

6種立即紓壓的方法　上班、在家隨時都能做

暴打18歲男大生　瑪莎拉蒂惡徒認了「想定孤枝」：下手太重

怎麼打？山本由伸完投完封10K歐力士退羅德　養樂多完封巨人

批北市府未到場反對敬老金提案　苗博雅：只剩柯黑議員在堅持

周思齊1700安達成史上年紀第2老　兄弟5局4比0統一

吃火鍋「掉入5大陷阱」胖死！專家黑名單曝光了

驚悚對撞瞬間曝！OL遭逆撞雙腿慘斷　車頭全爛碎片噴滿地

社會熱門新聞

男大生遭暴打命危　盧秀燕震怒：查背後誰撐腰

擦撞瑪莎拉蒂遭暴打　媽悲喊：還有天理嗎？

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

瑪莎拉蒂3煞黑歷史曝　他當兵鐵板凳砸同袍頭

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

即／瑪莎拉蒂3煞「正面曝光」！

男大生不想當兵　偷改體檢表下場曝

擦撞瑪莎拉蒂遭暴打　男大生頭骨都破了母心碎

山寨美津濃眼鏡全台熱銷　知名進口商大賺黑心錢

瑪莎拉蒂男暴打男大生路邊悠哉抽菸！警認非現行犯放了

瑪莎拉蒂3惡煞暴打男大生！今全找不到人

暴打男大生害命危　瑪莎拉蒂惡煞疑無業富二代

即／瑪莎拉蒂3煞全抓到了

遭瑪莎拉蒂3煞暴揍命危！盧秀燕鞠躬道歉

更多熱門

相關新聞

妻抱子淚送夫！通緝街頭離別警也心酸

妻抱子淚送夫！通緝街頭離別警也心酸

高雄市一名28歲的邱姓男子因為毒品案件被判刑10多年，不過他帶著老婆逃亡，過程間還生2個孩子，為了躲避追查，多次更換租屋以及車輛，甚至當起了「工地小蜜蜂」賣涼水，但最後還是被警方查獲，一家人在街頭上「淚眼汪汪」的告別戲碼，讓員警看了也很心酸。

新興毒品使用過量易暴斃身亡

新興毒品使用過量易暴斃身亡

車禍處理少做1事　2車主被控害死騎士

車禍處理少做1事　2車主被控害死騎士

婆婆賞300萬催生　老公霸氣回1句護妻

婆婆賞300萬催生　老公霸氣回1句護妻

騎士遭小貨車撞噴慘死！　他無照又超速下場曝

騎士遭小貨車撞噴慘死！　他無照又超速下場曝

關鍵字：

神仙水搖頭丸毒品夫妻中邪胡言亂語延誤就醫過失致死跌倒暴斃

讀者迴響

熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

王泉仁驚傳「3度再婚空姐懷男胎」！

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

男大生遭暴打命危　盧秀燕震怒：查背後誰撐腰

擦撞瑪莎拉蒂遭暴打　媽悲喊：還有天理嗎？

顏寬恒36歲當阿公！媳婦擁神級美貌…網驚：可6代同堂

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」爺捶胸痛哭：都是我不好

身分證「中3碼」爽喝11元手搖杯

瑪莎拉蒂3煞黑歷史曝　他當兵鐵板凳砸同袍頭

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

老婆幫買鮮奶！人夫一看「買錯了」爆共鳴

即／瑪莎拉蒂3煞「正面曝光」！

更多

最夯影音

更多
鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗
「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面