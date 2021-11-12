台肥投資陸廠慘賠！前董座鍾榮吉涉背信　複訊後150萬交保

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台灣肥料公司(1722)在8年前轉投資到大陸設廠，不但失敗收場，還因為幫轉投資公司擔保貸款，平白多損失了數百萬美金，檢調懷疑，當年台肥董事會決策過程有弊端，10日依涉嫌違反《證交法》特別背信等罪嫌，約談當時的台肥董事長、前立法院副院長鍾榮吉，以及台肥派駐旭昌董事長周偉馨等人。檢方12日凌晨複訊後，依背信罪諭令鍾榮吉150萬元交保。

▲台肥前董事長鍾榮吉。（圖／記者劉昌松攝）

前立委蘇治芬曾向媒體爆料，台肥在2013年與晉群公司合資成立「旭昌化學公司」，準備在大陸昆山設立電子級化學品廠，但台肥握有51%的股權，卻無法主導掌控旭昌經營，結果旭昌虧損連連，不僅賠掉15億股本(5千萬美元)，還得向銀行申貸1000萬美元，並由台肥公司出面擔保。

檢調獲報追查，懷疑台肥董事會在旭昌投資案的決策過程存有弊端，造成台肥投資失敗之外，又因擔保損失數百萬美元，懷疑全案涉及《證交法》特別背信等罪嫌，因此由台北地檢署指揮調查局台北市調處，在10日約談鍾榮吉、周偉馨、當時台肥前董事胡興華等多人到案釐清。

檢方12日凌晨進行複訊後，依《刑法》背信罪諭令鍾榮吉150萬元交保，董事胡興華、周偉馨100萬元交保。

▼台肥前董事胡興華。（圖／記者劉昌松攝）

▼當年台肥派駐旭昌的董事長周偉馨。（圖／記者劉昌松攝）