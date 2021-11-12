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魔神仔帶走？77歲紅衣嬤「詭推輪椅」10km跌山坡呻吟　被當山羌叫

▲▼花蓮77歲紅衣阿嬤推輪椅10km跌山坡　鄰：魔神仔帶走。（圖／翻攝照片）

▲花蓮77歲紅衣阿嬤「推輪椅」10公里跌山坡，被當山羌叫。（圖／翻攝照片）

記者許力方／綜合報導

花蓮驚傳一起離奇事故，有一對兄弟10日早上在萬榮村產業道路上，聽到叫聲，原本以為是山羌，走近一看，竟然是一位坐輪椅的阿嬤，跌落6公尺深的邊坡下，林姓男子嚇得起雞皮疙瘩「史無前例，從來沒看過有推輪椅的痕跡！」詭異的是，阿嬤家距離超過8.5公里，上山坡度將近40度，瘦弱輪椅阿嬤竟然能爬上山。

鳳林警分局指出，萬榮分駐所於10日上午8時許接獲民眾報案，稱萬榮村產業道路往南山路9公里處，發現有一名老人家掉落大排溝內呻吟，警消隨即出動前往現場，詢問傷者卻一問三不知，連自己的姓名、住所都不清楚，懷疑有嚴重失智症，經調查發現77歲的莊姓阿嬤人為失蹤人口，所幸身體無大礙。阿嬤被送回鳳林的家後，家屬一見老母親喜極而泣。

莊姓阿嬤9日上午10時許就推著輪椅出門，身穿紅色薄長袖上衣、黑褲，踩著一雙紅色拖鞋，一路慢慢走遠，原以為只是在家裡附近散步，沒想到之後再也沒有回家，家人急壞了連忙報警協尋，歷經一夜、22小時竟被發現在將近10公里外的山林裡。

有一對表兄弟10日前往萬榮村的山裡工作，途中在產業道路一直聽到旁邊傳出陣陣叫聲，一開始以為是山羌，沒想到目光一瞥，先看到輪椅，走近一看，竟然看到一個紅衣阿嬤跌下6公尺深的邊坡下，躺在底下不斷哀號，兄弟倆趕緊爬下去救人，問她「從哪裡來？」但阿嬤都只有不舒服的呻吟，讓林男驚訝的是「史無前例，從來沒有發生過，仔細看到有推輪椅的痕跡，真的嚇到，雞皮疙瘩！」

案發地點距離阿嬤家有至少8.5公里遠，走路要2小時，而且還要爬整整1.3公里的山坡，海拔400公尺左右，坡度約達30至40度，連轎車都很難開上去，更何況是瘦弱的阿嬤，兄弟也嚇到「這滿陡的…所以她怎麼可能推得動… ？」阿嬤因罹患失智症，這24小時到底歷經什麼仍待釐清。

消息讓當地人議論紛紛，驚嘆阿嬤一人不可能上得去，該不會是被魔神仔帶上去？不僅怎麼上山是一個謎，阿嬤還說她已經待在山上1、2天，全身上下卻很乾淨，摔落邊坡也沒有受傷，身上僅穿輕薄衣物如何撐過山上低溫都成為疑點。附近鄰居受訪時就說，「我說是阿飄在照顧她，他們說沒什沒鬼，我說有，有神有鬼在保護她。」

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