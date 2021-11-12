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極凍低溫促買氣！「禦寒聖品」美式賣場爆好評！現場體驗後直接放推車

▲▼ sunbeam 。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲本周有許多民眾直接衝去美式賣場，搜刮社團內網友力推的禦寒聖品。（圖／網友提供，請勿翻攝，下同。）

消費中心／綜合報導

台灣的夏天一路熱到中秋節過後，本周卻迎來一波超級有感的冷空氣，不僅新北市與宜蘭縣清晨皆出現全台最低溫，其實近期包括鄰近的日本、中國等地也都傳出「斷崖式降溫」，就連北海道都提早17天下起初雪，氣象專家也紛紛指出，台灣今年恐怕要面臨反聖嬰現象，將迎來明顯寒冷的冬天。也因此，各大入口網站最近都發現「保暖」、「暖暖包」、「電熱毯」等關鍵字搜尋次數飆高，本周更有許多民眾直接衝去美式賣場，搜刮社團內網友力推的禦寒聖品。

▲▼ sunbeam 。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲「禦寒聖品」美式賣場爆好評！現場體驗後直接放推車。

隨著氣溫下滑，不僅暖暖包重出江湖悄悄掀起熱賣，近來也有人發現美式賣場的展銷通道出現美國來的「禦寒神器」。原來賣場引進有「美國熱敷舒壓專家」之稱的Sunbeam 「熱敷墊」和「冷熱敷帶」2項品牌熱銷產品，極凍低溫使然，聚集許多會員拿起桌上的品項試用體驗，剛剛好的大小、好使用的延展性以及符合人體工學的設計，讓現場長輩也能輕鬆拿取穿脫，簡單就能包覆需要保暖的肩頸、腰際、大腿等處，直呼好暖、好方便！趁現在有貨，現場許多民眾都人手兩組起跳，就怕低溫引發缺貨效應。

▲▼ sunbeam 。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲有「美國熱敷舒壓專家」之稱的Sunbeam 「熱敷墊」和「冷熱敷帶」2項品牌熱銷產品，聚集許多會員拿起桌上的品項試用體驗。

熱敷產品之所以吸睛，除了因為近日有感低溫，也由於過去發生不少因為買到來路不明的熱敷產品，而導致身體傷害的案例，如今懂挑的消費者開始要求專業認證。來自美國知名品牌的Sunbeam「熱敷墊」和「冷熱敷帶」強調經過衛福部的醫療器材專業認證，以及獲得台灣、美國安全認證，雙重安規讓民眾單看就覺得保障安心了不少。直接接觸衣物和皮膚的布料，也強調是使用可水洗的歐盟認證無毒布料，加上專利安全熱感技術，具有溫控感應以及維持恆溫穩定的雙重控制電路，使用時不僅以低電磁波讓長輩放心，同時也降低了過熱的可能。「冷熱敷袋」還設計了親膚網袋，裡頭可以裝入冷敷包，在夏天或需要冷敷之際，搖身成為另一種療癒神器。

▲▼ sunbeam 。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲Sunbeam「熱敷墊」和「冷熱敷帶」強調經過衛福部的醫療器材專業認證，以及針對產品尺寸的台灣、美國安全認證，雙重安規讓民眾單看就覺得保障安心了不少。

這波現場的體驗熱潮，也燒到購物社團了！近日就有會員把現場照片上傳到《Costco好市多商品經驗老實說》表示為辛勞賣臘肉的媽媽購入Sunbeam熱敷墊，PO文一出許多網友表示購入後家人都爭相搶用，「超級好用的產品，家裡人人一條才符合新竹風大的需求」、「好用！媽媽常年肩膀痠痛，用這個很舒緩」、「去年幫家人買十條，一條肩上一條腿上…用過都說棒」、「晚上必備靠枕，一開馬上就睡熟，太暖心了」、「去年買一個，爸媽吵著要，害我都用不到，今年加買!」還有網友說:「月經來，敷肚子也很舒服」。

▲▼ sunbeam 。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲▼ sunbeam 。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲近日就有會員把現場照片上傳到社團，表示為辛勞賣臘肉的媽媽購入Sunbeam熱敷墊，PO文一出許多網友表示購入後家人都爭相搶用。（圖／擷取自《Costco好市多商品經驗老實說》社團）

▲▼冷空氣,冷氣團,寒流,保暖,禦寒,美式賣場,夏繽,Sunbeam,冷熱敷帶,熱敷墊。（圖／擷取自《Costco好市多商品經驗老實說》社團）

▲▼冷空氣,冷氣團,寒流,保暖,禦寒,美式賣場,夏繽,Sunbeam,冷熱敷帶,熱敷墊。（圖／擷取自《Costco好市多商品經驗老實說》社團）

▲不少網友也勸敗表示，「Sunbeam的東西都滿搶的，等天冷搞不好就沒了。」（圖／擷取自《Costco好市多商品經驗老實說》社團）

在講求高CP的時代，難得有一款限定商品沒有祭出下殺價格，卻還是激起極高討論度！讓不少訝異的網友笑說，「我想去現場朝聖了」、「美式賣場的一股清流啊～」、「最近北部又要走濕冷了，這個該不會像暖暖包一樣，等我下次去就沒貨了吧……」據悉Sunbeam「熱敷墊」和「冷熱敷帶」這2款產品目前雖仍在美式賣場展售，但由於寒冬來臨，銷售反應熱烈，不確定何時會缺貨，不過也有網友發現，現在線上賣場也可以入手了，不想在濕冷的天氣出門，用網路一鍵下單也很方便。網友也建議「2種一起入手」或是照家裡人口數選購，因為不少人最初只單買一款，回到家試用後每個人都搶著用，後悔直呼「早知道就多入手幾組」！趁著最強寒流還沒登陸，禦寒神物不妨先幫家中長輩和小孩預備起來，不分四季，只要身體需要冷熱敷的時候，隨時都能拿出來好好療癒家人和自己。

▲▼ sunbeam 。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲▼網友也建議「2種一起入手」或是照家裡人口數選購，因為不少人最初只單買一款，回到家試用後每個人都搶著用，後悔直呼「早知道就多入手幾組」！

▲▼ sunbeam 。（圖／網友提供請勿翻攝）

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