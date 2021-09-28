拍照清晰度大幅提升！vivo X70系列「蔡司光學鏡頭＋T*鍍膜」跟耀光、鬼影說掰

▲向來與德國蔡司鏡頭共同開發手機鏡頭、形塑獨特品牌印象的vivo，近日在台灣推出年度最新vivo X70系列5G手機。（圖／記者吳季浠攝）

記者萬玟伶／綜合報導

影像當道的現在，每天滑著IG、YouTube，看著別人拍出動人、驚豔的照片影像，引起許多網友共鳴，讓不少素人在心底埋下「也想成為神攝手」的目標！但想開啟攝影之路，一定要先砸下重本、購入昂貴器材嗎？這幾年人手一支的手機內建的拍照錄影功能，每年都有翻新，各大品牌也都積極打造自己無可取代的技術與價值！向來與德國蔡司鏡頭共同開發手機鏡頭、形塑獨特品牌印象的vivo，近日在台灣推出年度最新vivo X70系列5G手機，想投資自己成為神攝手，就不可忽視此系列帶來的強大攝影力。

▲▼vivo X70系列5G手機備有中階與旗艦規格。（圖／記者黃克翔攝）

想用一支手機拍出宛如單眼的強悍畫面，搭載的硬體規格可說決定一切！此次備有中階、旗艦規格的vivo X70系列，皆搭載蔡司ZEISS光學鏡頭及蔡司T*鍍膜。X70 Pro配有5,000萬畫素f/1.75微雲台主鏡頭、1,200萬畫素f/2.2專業人像鏡頭、1,200萬畫素f/1.98廣角微距鏡頭、800萬畫素f/3.4長焦鏡頭；X70配有4,000萬畫素f/1.89微雲台主鏡頭、1,200萬畫素f/2.2專業人像鏡頭+1,200萬畫素f/1.98廣角微距鏡頭，滿足素人與專業攝影師紀錄日常生活、旅遊隨拍等各種面向的需求。

不過，最令影像玩家驚豔的，莫過於此次vivo X70系列的鏡頭皆加入了「蔡司T*鍍膜」，對於專業攝影師來說，T*鍍膜就是能降低鏡片反射率的關鍵。vivo X70系列在擁有T*鍍膜的加持下，主打在逆光的環境裡，拍攝出的成像都能有效抑制炫光、耀光，也就是大家常說的「鬼影」，尤其在夜間拍攝更有感。

▲vivo X70系列，皆搭載蔡司ZEISS光學鏡頭及蔡司T*鍍膜。（圖／記者黃克翔攝）

值得一提的是，vivo X70系列更將蔡司的四顆經典鏡頭，分別是Biotar旋焦散景、Distagon風格散景、Sonnar奶油散景和Planner經典散景，全都復刻打包進手機裡，可說誠意十足！只要在攝影時選擇「人像模式」，並點選「風格」，就能自由選擇散景效果。現在手持輕巧好握的vivo X70系列，開啟相機、點選模式、對焦再按下快門，輕鬆就能取得單眼級的乾淨畫面及自然景深，免修圖就能直上IG！不說，網友還以為是攝影師的專業外拍無誤，難怪被台灣代言人宥勝笑讚是「偽裝成手機的單眼」。

▲▼選擇人像模式並點選「風格」，就能選擇Biotar旋焦散景、Distagon風格散景、Sonnar奶油散景和Planner經典散景等四種蔡司經典鏡頭的散景效果。（圖／記者黃克翔、吳季浠攝）

過去，想在移動間拍出不會「興奮到模糊」的照片，或是流暢穩定、不讓觀影者頭暈腦脹的影片，每個人的選擇幾乎都是手持穩定器。雖然能有效避免畫面抖動，但使用久了難免手痠。現在vivo首創的微雲台影像系統，正式隨著vivo X70的上市進化至3.0版本，帶來全面提升的五軸防手震技術。就算拍照瞬間不小心手抖，或甚至是手殘人簡單用單手拍攝，也有相當不錯的表現。

然而防手震固然關鍵，但想直衝夜拍又是另一回事！畢竟即使搬出單眼相機，不免要架好腳架，還要手動調整ISO值、快門速度等數值，對於只想輕鬆在夜景底下拍出動人美照的一般人來說，門檻真的太高！vivo X70系列除了「微雲台3.0」，更搭配vivo獨家訂製的「IMX766V感光元件」，雙強聯手助攻下，讓vivo X70 系列不僅能在白天利用擁有大光圈的主鏡頭，拍出亮麗色彩與豐富細節，夜晚拍攝還能再以進光量比一般IMX766提升4.6%的感光元件，大幅提升進光量與穩定度，按下快門的瞬間就算手抖，還是能得到色彩明豔的高質感畫面。

▲各大品牌旗艦機型即使夜拍強大，卻不免容易出現炫光、鬼影現象，vivo X70系列在微雲台、感光元件以及T*鍍膜的助攻下，單手拍攝就能得到擁有豐富細節且乾淨漂亮的畫面。（圖／記者萬玟伶、吳季浠攝）

▲▼即使在低光源的環境，vivo X70系列仍舊給出令人印象深刻的強勁夜拍效果。（圖／記者周宸亘、吳季浠攝）

目前市面上的高階手機，無不強調夜拍效果，但若切換成錄影模式，夜間動態拍起來的效果明顯就差了一截。vivo X70系列同時也主打清晰「動態夜拍」，無論在室內或室外，想在低光源處拍出清楚影像，只要在攝影模式下點選「月亮圖示」就可以開啟「超級夜景」的夜拍攝影。記者實測，在低光源的公園裡手持vivo X70系列拍攝，不僅畫面彷彿像夜視鏡一樣清楚亮麗，影像也明顯滑順平穩。

▲記者側錄實測，左為vivo X70系列搭載微雲台3.0、右為無微雲台手機，無論是光感還是穩定度，皆對比出有感升級的差異。

vivo新機系列目前共有vivo X70、X70 Pro兩款機種登台，有「霓砂藍」與「星芒黑」兩色可選，均搭載Full HD+、支援120Hz更新率的6.56 吋AMOLED螢幕，vivo X70售價20,990元、vivo X70 Pro售價25,990元，將於10/1（五）正式上市。

10/1（五）後，vivo也祭出早鳥購機禮，整個10月只要在vivo全台銷售通路購買X70系列，搭配中華電信、台灣大哥大、遠傳、台灣之星等電信指定方案手機0元起，上網登錄再送市價1,390元MCK 18W快充行動電源，還能週週抽市價4500元Bose SoundLink Micro藍牙喇叭。



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