《孤味》導演攜手雙金攝影推出最新力作！幕後品牌曝光網讚：真的沒料到

▲導演許承傑全新力作《圓形三角形》探討在關係中如何呈現最真實的自己，並且摸索出適合彼此的相處之道。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

細膩催淚的《孤味》至今仍令許多觀眾難忘，也讓不少粉絲敲碗期待億萬票房導演許承傑的下一部作品。沒想到好消息竟然來得這麼快！許承傑近期悄悄與金鐘、金馬雙料攝影陳克勤、《台北電影節》非常新人陸夏和新生代演員鄭楠鐘等黃金陣容攜手合作，以「全台三級警戒竟也導致婚姻面臨紅色警戒？」為題，帶來娛樂性十足同時又饒富省思的微電影《圓形三角形》。短片在台北電影節舉辦特映會後，隨即上傳至YouTube，短短一週的時間就衝出近66萬的觀看次數！不過最讓觀眾驚訝到目瞪口呆的是，這部運鏡精彩而且畫質色彩細膩的作品，竟然全程都是用近日問世的vivo X70 Pro拍攝而成！？

▲舒服且細膩的色調畫質，竟然全靠一支手機搞定？引起網友熱議。（圖／擷取自YouTube《圓形三角形》）

微電影《圓形三角形》敘述一對新婚夫妻原本計畫5月度蜜月，不料出門前夕就碰上全台升級三級警戒，被迫24小時朝夕相處的小夫妻，開始從吃粽子、擠牙膏、放馬桶蓋等瑣事，對彼此產生怨懟。要如何把最真實的自己袒露在最親密的另一半前？成了影片裡的他們以及螢幕前的觀眾們，都需要好好思考的議題。

不過看似認真想探討婚姻關係的故事，卻在導演與攝影、編劇的巧妙編排下，以逗趣詼諧的流暢運鏡和漂亮的色彩表現，讓重視觀影舒服度的觀眾全都目不轉睛，跟著劇情一氣呵成地追完，最後也終於了解片名為何取作《圓形三角形》。vivo YouTube底下的留言紛紛大讚，「感情真的要互相理解，有話直說啊」、「如果每個人的婚姻都能這樣，該有多好！」不過還有更多評論是針對vivo X70 Pro手機而來，「開頭的運鏡真的很穩，整體顏色也拍得很漂亮」、「好看！沒想到用手機也能拍電影耶」、「vivo X70 Pro的畫質真不錯」、「沒有耀光就是讚，有蔡司T*鍍膜就是不一樣！」

▲▼包括從烤箱由內往外拍出去的畫面和掀開電鍋的視角，《圓形三角形》的每顆鏡頭都是由vivo X70 Pro完成。

雖說用專業度攻頂的手機拍電影，已經不是頭一回，但此次vivo首發的電影作品仍是讓網友驚呼連連。「看完才知道vivo的實力讓人驚豔」、「以前特別用手機拍電影好像是要秀技術，但vivo這部作品不只專業技術，還傳遞出溫暖的感覺！」留言中可看出大家對vivo影像能力的印象深刻與讚歎。專業3C評測網站更是大讚，vivo此次以超薄手感帶出的不只是蔡司攝影旗艦與驚人效能，續航力也十足，對於攝影玩家或專業攝影來說，正是可以讓創意一次到位的關鍵。

此次有備而來的vivo X70 Pro，不僅承襲過去與蔡司ZEISS光學鏡頭合作的傳統，更搭載獨家訂製的「IMX766V感光元件」，一舉提升每一幀影像的亮麗色彩與豐富細節，即使在低光源或夜晚拍攝，一樣能大幅提升進光量與穩定度，無怪乎不論在有充足光線的陽台、餐桌，或是略暗的廚房等場景，都能帶出讓所有觀眾讚嘆「令人難忘的影片色調」。

▲幕後花絮照讓觀眾得以一窺將vivo X70 Pro對準低光源處，但螢幕與錄製影像仍然呈現清晰出色的畫面。

不過如果要說流暢不晃的運鏡，以及拍攝期間毫不擔心拍攝反光、鬼影等問題，完全就得要歸功於vivo X70 Pro強大的「微雲台3.0」以及「蔡司T*鍍膜」了。vivo首創的微雲台影像系統至今進階至3.0版本，帶來有感的五軸防手震效果，無論是讓觀眾大讚俯拍拜拜菜式的運鏡，或是女方坦承自己真實感受、表達出情緒張力的畫面，都有賴vivo X70 Pro的防手震表現，為觀眾帶來毫不突兀的觀影感受。至於曾經使用他牌旗艦手機的民眾，一定對於怎麼都避不掉的耀光、鬼影感到心累，vivo X70 Pro自上市後就以「夜間拍攝無殘影」為主打，不用刻意閃避光線或更改佈置，就能拍出如眼睛看出去般的乾淨影像。

▲vivo X70 Pro藉由五軸防手震的「微雲台3.0」以及避免耀光鬼影的「蔡司T*鍍膜」，拍出讓觀眾也入戲的乾淨畫面。

有賴於全球手機品牌的競爭，一支支爭相推出、強調高階效能的機型，讓一般民眾也能在日常隨手拍出滿意的影像。幾年前還名不見經傳的vivo，藉由持續與頂級蔡司鏡頭合作研發，以及團隊的獨創技術，一次次拉出與他牌的差異性，不論是過去曾聽過vivo的民眾，還是忠實消費者，對於品牌的成長都相當有感。

隨著最新vivo X70 Pro問世，囊獲眾家評測的驚喜好評，也創下品牌在台灣有史以來最佳銷售成績。接著更邀請知名導演與攝影團隊拍攝觸動人心的微電影作品，一次次的突破，不斷挑戰極限，同時更是大聲宣告，vivo擁有創新技術，以及滿足使用者在追求細膩表現的強悍能量。成功打進旗艦手機行列的vivo，讓手機不再只是冰冷的工具，而是生活中不可或缺的溫暖陪伴。此次與名導合作的電影作品，直接以影像實力走進民眾的心，網友熱烈的迴響也足見vivo重新定位自己，不只是一支可捕捉一張張精彩照片的手機，更是具備專業影像感測技術的強悍攝影器材，而全新蛻變的vivo，亦成為兼具專業表現與細膩溫度的品牌。

▼破億票房《孤味》導演許承傑全新力作《圓形三角形》。（影／YouTube）