　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

呼叫貓奴！木槿花x黃阿瑪聯名系列暖宮貼、暖腳套登場啦！舒緩你的經期、手腳冰冷不適

▲▼木槿花x黃阿瑪聯名暖宮貼、暖腳套登場。（圖／業者提供）

▲木槿花與黃阿瑪的後宮生活首度聯名跨界合作。

【企劃特輯】

相信有經痛的女孩一定對木槿花這個品牌並不陌生，每當生理期來痛到打滾時，很需要他們家的暖宮系列商品平時在寶雅門市、大樹藥局、MOMO網路商城等也都能看到木槿花商品的蹤跡，沒想到這回木槿花20周年慶，竟然邀請到國民貓咪「黃阿瑪的後宮生活」跨界合作推出聯名暖宮貼及暖腳套，此消息一出，貓奴界勢必造成一波轟動，一不小心就要你跌入貓坑，現在就往下獨家開箱這兩款萌翻貓奴心的療癒小物吧！

▲▼木槿花x黃阿瑪聯名暖宮貼、暖腳套登場。（圖／業者提供）

▲黃阿瑪聯名暖宮貼分成三款包裝，吸睛造型讓人一秒想收！

貓奴看過來！首先要介紹的是黃阿瑪聯名暖宮貼系列，暖宮貼是一款腹部發熱貼，女孩經期不適時可貼在內側衣物溫暖腹部，享受最暖心的「熱敷is Love」 應援！本次聯名一共分為草本、生薑、精油三種款式，可以盡情依照你的喜愛挑選。這邊分享一個小知識給大家，其實暖宮貼可不只用來經期舒緩唷！因為可長達10小時45℃恆溫發熱，不少愛好者也會買來保暖使用呢。

▲▼木槿花x黃阿瑪聯名暖宮貼、暖腳套登場。（圖／業者提供）

▲綜合三入組$139，無痛入手超Q後宮們－黃阿瑪、Socles、柚子。

暖宮貼使用上非常簡單，以無負擔的黏貼式設計，讓你可以隨時隨地溫暖帶著走，簡直就是上班的最佳戰友，外出旅遊的貼心旅伴。開盒還藏有三隻可愛的後宮，整套讓人看了心情就滿分，不管是何時何地，就由黃阿瑪與後宮們陪伴 LOVE著你讓生活獲得宛如貓咪般的輕盈節奏吧！

▲▼木槿花x黃阿瑪聯名暖宮貼、暖腳套登場。（圖／業者提供）

▲黃阿瑪聯名暖腳套$169溫暖小物推薦，冬日不再凍手凍腳小確幸！

本次聯名最具收藏的除了暖宮貼外，還有這款值得手腳冰冷族入手的「草本暖腳套」，暖腳套是一款非常實用的生活小物，以彈力帶設計穿套，輕鬆就可以擁有一場長達四小時的溫熱足部紓壓SPA！木槿花草本暖腳套就像是黃阿瑪與後宮們，時時刻刻依偎緊貼著雙腳給予溫暖，舒緩腳底冰冷的不適，暖和貓奴的身心靈！

▲▼木槿花x黃阿瑪聯名暖宮貼、暖腳套登場。（圖／網友提供，請勿翻攝）

▲現在就和主子一起暖暖Love！購買黃阿瑪聯名系列商品還有機會把阿瑪好禮抱回家！（圖片取自instagram: fiona.0115、iamnamicat）

貓奴們集盒吧！現在木槿花推出限時抽獎活動：即日起至2021/12/31，凡於活動期間購買木槿花x黃阿瑪的後宮生活聯名「暖宮貼」或「暖腳套」，收集包裝盒上活動截角三枚即可參加抽獎，還有機會獲得木槿花x黃阿瑪的後宮生活聯名好禮唷！想要黃阿瑪與後宮們溫暖Love的貓奴，快去將主子們抱回家吧！

活動詳情請見木槿花官網說明
https://pse.is/3my3gc
實體購買通路：全台寶雅、大樹藥局、丁丁藥局
線上購買通路：蝦皮商城/MOMO/PC home 24/松果購物/博客來/東森購物/friday 購物
木槿花商城購買：https://pse.is/HIBIS20Y44

►倩碧、朵法明星熱銷保養品799元起！

ET快訊
台中再現搶房人龍！　新案2房2小時完銷
畢業哥沒工作「乾脆當保全」　家人嗆沒出息！神人曝月薪5萬
王樂妍抄襲藍又時歌曲　3關鍵有罪遭判6個月
10月防疫新規上路　「6縣市鬆綁重點」一次看
整形名醫理平頭上囚車畫面曝！　性侵判4年喊冤：她跟我要480
帶4歲兒燒炭自己獨活！　台中爸依「殺人罪」聲押
「板橋→台北→南港」超短程為何搭高鐵？　神人2原因驚呆
月薪80K！只載空姐上下班　老司機笑揭真相

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

台廠研發「黑科技神褲」　襲擊歐美時尚圈

超狂聯名！全聯X橘子工坊推萬聖節甜點　6款橘子系新品一次看

呼叫貓奴！木槿花x黃阿瑪聯名系列暖宮貼、暖腳套登場啦！舒緩你的經期、手腳冰冷不適

周末加碼小確幸！超商限時2天「美式、拿鐵買2送1」　

8元美式要搶！超商賣場「國際咖啡日」優惠懶人包　再抽2杯0元喝

蘋果賣iPhone不給配件是「變相漲價」！　公平會：立案調查

衝五倍券！　宏匯廣場「花多少送多少」無門檻　環球購物中心回饋22%

抽iPhone 13！大葉高島屋週年慶「滿3千送3千」櫃位大調整吸客

【廣編】新東陽ｘTOYOTA不用等振興券　國道服務區現烤香腸請您吃

身分證準備好！10月壽星限時8天吃「必勝客免費比薩」　

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

超商上班甩家暴陰影卻慘遭挖眼 女店員清秀照曝！母淚崩：心很痛

《俗女2》謝盈萱約前任「同床幫忙」　「復合變結合」藍葦華一臉委屈XD

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

配音成迪士尼人物爆笑點餐挑戰　亂入得來速...店員竟超配合！

3D動畫讓《魷魚遊戲》木頭人跳舞　扭腰擺臀熱情搖～電音配樂笑歪

台廠研發「黑科技神褲」　襲擊歐美時尚圈

超狂聯名！全聯X橘子工坊推萬聖節甜點　6款橘子系新品一次看

呼叫貓奴！木槿花x黃阿瑪聯名系列暖宮貼、暖腳套登場啦！舒緩你的經期、手腳冰冷不適

周末加碼小確幸！超商限時2天「美式、拿鐵買2送1」　

8元美式要搶！超商賣場「國際咖啡日」優惠懶人包　再抽2杯0元喝

蘋果賣iPhone不給配件是「變相漲價」！　公平會：立案調查

衝五倍券！　宏匯廣場「花多少送多少」無門檻　環球購物中心回饋22%

抽iPhone 13！大葉高島屋週年慶「滿3千送3千」櫃位大調整吸客

【廣編】新東陽ｘTOYOTA不用等振興券　國道服務區現烤香腸請您吃

身分證準備好！10月壽星限時8天吃「必勝客免費比薩」　

央北重劃區火熱引外來客上門　好房秒殺、屋主惜售

洪申翰曝國民黨「讓極端深藍綁架」　杯葛不為政策只為給個交代

台中再現搶房人龍！　寶咖咖11期新案2房2小時完銷

限時2天！「最美市集」來駁二了　70間美食、手作一次逛到爽

《魷魚遊戲》選角解密！撞《紙房子》造型　導演曝靈感累到掉6顆牙

人妻和好兄弟床戰！　綠帽夫霸氣向小王討「6萬頂讓費」當場換妻

巴黎時裝周／Chloé爆款「木頭手拿包」！　春夏彩色編織、貝殼史上最夢幻

柯瑞亞致勝3分砲　太空人美聯西區封王連5年闖季後賽

【媽媽嘴案】法操／民法雇主連帶責任　員工殺人老闆也賠？

高個男一挑三上演地鐵拳擊賽　勾拳鎖喉瞪眼怒嗆「罵你怎麼著！」

埔里「20cm異形血肉片」逆流狂爬！　細白爪猛竄他一盯嚇壞：這母湯

消費熱門新聞

限時8天10月壽星免費吃比薩、蛋糕

8元美式要搶！國際咖啡日優惠懶人包

八點檔女神回歸　暴風甩肉10公斤

週末親子加溫絕招大公開

iPhone不給配件變相漲價！公平會立案

4大超商「國際咖啡日」優惠一次看

宏匯廣場五倍券「花多少送多少」

核貸數破2.2萬件　三竹資訊神助攻

棉棉博覽會來了！全聯衛生棉買1送1

資生堂超級品牌日美妝KOL直播7hr

量販限時3天「現煮咖啡10元喝」

哈孝遠接台啤球隊總經理　打理門面狠甩12kg

8元爽喝美式！4大超商國際咖啡日優惠

超商能吃到鼎泰豐員工餐！

更多熱門

相關新聞

打完疫苗「下體大爆血」網抖＋1！婦產科醫證實了

打完疫苗「下體大爆血」網抖＋1！婦產科醫證實了

台灣新冠疫苗接種累積至27日，人口涵蓋率達53.52%，劑次人口比則達62.95%，但自疫苗開打後，許多因人而異的副作用陸續傳出，從手臂可吸湯匙、肚子餓爆慘變大食怪，近期還傳出女網友「下體大爆血」甚至亂經現象，引發共鳴。對此，婦產科醫師韓健明證實，的確收到多位網友來訊詢問，事實上其為短暫免疫反應所致，無須過度擔心

打完BNT催經有感！女大生「尿失禁」崩潰

打完BNT催經有感！女大生「尿失禁」崩潰

好市多「禦寒神物」重出江湖！他秒搬10盒

好市多「禦寒神物」重出江湖！他秒搬10盒

涼感衛生棉靠「兩大關鍵」稱霸！

涼感衛生棉靠「兩大關鍵」稱霸！

醫曝男生喝「四物湯」晚上更威武！5大迷思一次看

醫曝男生喝「四物湯」晚上更威武！5大迷思一次看

關鍵字：

木槿花黃阿瑪生理期暖暖包

讀者迴響

熱門新聞

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

印度神童預言有災難！唐綺陽霸氣回應「末日論」

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

大雨來襲2波變天　下周颱風恐生成

鄭爽公開美艷小三正面！「激烈運動片」尺度直逼SOD

地下戀情7年因罰單曝光　女大生焦慮求助

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

外送員送餐「湯麵甩地上」　台北男傻眼

Toyz三任女友全是凶猛女神　網暈：無憾了

限時8天10月壽星免費吃比薩、蛋糕

焦糖打第2劑高端「打滿3劑要去哪國玩」　PTT笑翻

十月「交通民生8大新制」一次看　多做這件事賺5千元

更多

最夯影音

更多
副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」
Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面