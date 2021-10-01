呼叫貓奴！木槿花x黃阿瑪聯名系列暖宮貼、暖腳套登場啦！舒緩你的經期、手腳冰冷不適

▲木槿花與黃阿瑪的後宮生活首度聯名跨界合作。

【企劃特輯】

相信有經痛的女孩一定對木槿花這個品牌並不陌生，每當生理期來痛到打滾時，很需要他們家的暖宮系列商品平時在寶雅門市、大樹藥局、MOMO網路商城等也都能看到木槿花商品的蹤跡，沒想到這回木槿花20周年慶，竟然邀請到國民貓咪「黃阿瑪的後宮生活」跨界合作推出聯名暖宮貼及暖腳套，此消息一出，貓奴界勢必造成一波轟動，一不小心就要你跌入貓坑，現在就往下獨家開箱這兩款萌翻貓奴心的療癒小物吧！

▲黃阿瑪聯名暖宮貼分成三款包裝，吸睛造型讓人一秒想收！

貓奴看過來！首先要介紹的是黃阿瑪聯名暖宮貼系列，暖宮貼是一款腹部發熱貼，女孩經期不適時可貼在內側衣物溫暖腹部，享受最暖心的「熱敷is Love」 應援！本次聯名一共分為草本、生薑、精油三種款式，可以盡情依照你的喜愛挑選。這邊分享一個小知識給大家，其實暖宮貼可不只用來經期舒緩唷！因為可長達10小時45℃恆溫發熱，不少愛好者也會買來保暖使用呢。

▲綜合三入組$139，無痛入手超Q後宮們－黃阿瑪、Socles、柚子。

暖宮貼使用上非常簡單，以無負擔的黏貼式設計，讓你可以隨時隨地溫暖帶著走，簡直就是上班的最佳戰友，外出旅遊的貼心旅伴。開盒還藏有三隻可愛的後宮，整套讓人看了心情就滿分，不管是何時何地，就由黃阿瑪與後宮們陪伴 LOVE著你讓生活獲得宛如貓咪般的輕盈節奏吧！

▲黃阿瑪聯名暖腳套$169溫暖小物推薦，冬日不再凍手凍腳小確幸！

本次聯名最具收藏的除了暖宮貼外，還有這款值得手腳冰冷族入手的「草本暖腳套」，暖腳套是一款非常實用的生活小物，以彈力帶設計穿套，輕鬆就可以擁有一場長達四小時的溫熱足部紓壓SPA！木槿花草本暖腳套就像是黃阿瑪與後宮們，時時刻刻依偎緊貼著雙腳給予溫暖，舒緩腳底冰冷的不適，暖和貓奴的身心靈！

▲現在就和主子一起暖暖Love！購買黃阿瑪聯名系列商品還有機會把阿瑪好禮抱回家！（圖片取自instagram: fiona.0115、iamnamicat）

貓奴們集盒吧！現在木槿花推出限時抽獎活動：即日起至2021/12/31，凡於活動期間購買木槿花x黃阿瑪的後宮生活聯名「暖宮貼」或「暖腳套」，收集包裝盒上活動截角三枚即可參加抽獎，還有機會獲得木槿花x黃阿瑪的後宮生活聯名好禮唷！想要黃阿瑪與後宮們溫暖Love的貓奴，快去將主子們抱回家吧！

活動詳情請見木槿花官網說明

➔ https://pse.is/3my3gc

實體購買通路：全台寶雅、大樹藥局、丁丁藥局

線上購買通路：蝦皮商城/MOMO/PC home 24/松果購物/博客來/東森購物/friday 購物

木槿花商城購買：https://pse.is/HIBIS20Y44